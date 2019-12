Viện Kiểm sát TP Nha Trang xin lỗi người bị oan 18 năm

Sáng 24-12, VKSND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tổ chức xin lỗi, cải chính công khai, phục hồi danh dự đối với ông Thái Xuân Đàn (61 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang). Buổi xin lỗi diễn ra tại nơi cư trú của ông Đàn.

Ông Đàn là người bị truy tố oan trong vụ án cố ý gây thương tích xảy ra cách đây 18 năm.



Viện trưởng VKSND TP Nha Trang tặng hoa ông Thái Xuân Đàn. Ảnh: TẤN LỘC

Không đánh người vẫn bị phạt ba năm tù



Ông Lê Quang Trung, Viện trưởng VKSND TP Nha Trang, trình bày lời xin lỗi, cải chính công khai. Theo đó, VKSND TP Nha Trang nhận thấy quá trình tiến hành tố tụng, tại thời điểm đó các cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố đối với ông Thái Xuân Đàn là chưa đảm bảo căn cứ, gây oan sai cho ông.

“Nay tôi đại diện VKSND TP Nha Trang chân thành xin lỗi ông Thái Xuân Đàn và gia đình ông về những thiệt hại đã gây ra trong quá trình giải quyết vụ án. Mong ông và gia đình chấp nhận lời xin lỗi này” - ông Lê Quang Trung nói.

Ông Thái Xuân Đàn đã chấp nhận lời xin lỗi. “Suốt 18 năm qua tôi phải gánh chịu nỗi oan ức. Nay tôi đã được minh oan, phần nào vơi đi nỗi đau ấy. Tôi cám ơn những người thân đã luôn ở bên tôi, động viên những lúc tôi đau buồn vì phải sống trong oan ức” - ông Đàn xúc động.



VKSND TP Nha Trang xin lỗi ông Thái Xuân Đàn. Ảnh: TẤN LỘC

Theo hồ sơ, năm 2001 ông Thái Xuân Đàn nhận khoán khai hoang ở khu vực núi thuộc xã Phước Đồng, TP Nha Trang của một người tên Quang. Ông Đàn thuê một nhóm nhân công để khai hoang diện tích nhận khoán.



Ngày 3-9-2001, trong lúc đang khai hoang, nhóm ông Đàn bị một số người đến ngăn cản, cho rằng đã xâm phạm vào đất của họ. Ông Đàn chạy đi tìm người thuê ông khai hoang đến giải quyết thì người này yêu cầu liên hệ với ông Lê Văn Cang.

Chiều cùng ngày, ông Đàn đưa ông Cang đến khu vực khai hoang. Ông Cang cùng một nhóm người dùng hung khí đánh hai người ngăn cản khai hoang. Hậu quả làm một người bị thương tật 50% vĩnh viễn, một người bị thương tích 7%.

Ngày 14-9-2001, Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang khởi tố bị can đối với ông Thái Xuân Đàn về tội cố ý gây thương tích. Sau đó vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra theo thẩm quyền.



Viện trưởng VKSND TP Nha Trang trình bày lời xin lỗi ông Thái Xuân Đàn. Ảnh: TẤN LỘC

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 8-2004, TAND tỉnh Khánh Hòa phạt ông Lê Văn Cang sáu năm tù, ông Thái Xuân Đàn ba năm tù cùng tội cố ý gây thương tích.

Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông Thái Xuân Đàn luôn kêu oan, cho rằng mình không phạm tội. Ông Đàn nói mình chỉ là người làm thuê, khi thấy có người ngăn cản khai hoang thì kêu chủ đất đến giải quyết tranh chấp.

Theo ông Đàn, ông không biết ông Cang cùng nhóm thanh niên kia đánh người. Ông Đàn cũng không biết nhóm thanh niên cùng ông Cang đánh bị thương hai người ngăn cản khai hoang. Trong khi đó cơ quan điều tra không làm rõ được những người cùng ông Cang đánh người.



Sau khi ông Đàn kháng cáo kêu oan, tháng 5-2005, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng xử phúc thẩm, tuyên hủy quyết định của bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa đối với ông Thái Xuân Đàn về tội danh, hình phạt tù, bồi thường thiệt hại, án phí. Tòa phúc thẩm giao hồ sơ vụ án về cấp sơ thẩm để tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. Lý do là việc thu thập chứng cứ trong quá trình điều tra chưa đầy đủ, toàn diện.

Khiếu nại mới biết đã đình chỉ

Sau khi điều tra lại, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa vẫn kết luận, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố đối với ông Thái Xuân Đàn tội cố ý gây thương tích. Sau đó vụ án được chuyển trở lại cho VKSND TP Nha Trang.

Tháng 7-2006, VKSND TP Nha Trang ban hành cáo trạng tiếp tục truy tố ông Thái Xuân Đàn tội cố ý gây thương tích và chuyển hồ sơ đến TAND TP Nha Trang để xét xử. Tuy nhiên, TAND TP Nha Trang đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp.

Từ năm 2006 đến 2012, VKSND TP Nha Trang đã nhiều lần truy tố, rút quyết định truy tố, rồi lại truy tố đối với ông Đàn. Đến ngày 9-5-2012, VKSND TP Nha Trang ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với ông Thái Xuân Đàn. Lý do đình chỉ là quá trình điều tra không đủ cơ sở kết luận ông Đàn có hành vi phạm tội.



Ông Thái Xuân Đàn tặng lại bó hoa cho vợ ông. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Thái Xuân Đàn, ông chờ mãi nhưng không thấy tòa xử vụ án mà ông bị truy tố. Nhiều lần ông Đàn đến tòa hỏi thì cán bộ tòa nói không rõ.

“Nhiều người lảng tránh tôi vì họ nghĩ tôi là kẻ phạm tội. Tôi đã chịu nhiều tổn thất về tinh thần, chuyện làm ăn, quan hệ trong cuộc sống” - ông Đàn uất nghẹn kể.

Đầu năm 2019, ông Đàn gửi đơn tiếp tục kêu oan đến VKSND TP Nha Trang. Đầu tháng 3-2019, VKSND TP Nha Trang mời ông Đàn đến làm việc, mới đưa ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Đàn với lý do quá trình điều tra không đủ cơ sở kết tội.

“Nhìn thấy quyết định mà tôi ngỡ ngàng. Tôi rất bức xúc khi quyết định này được ký từ ngày 9-5-2012 nhưng bảy năm nay tôi không hề nhận được. Khi tôi thắc mắc thì đại diện VKS phân bua là hồi đó đã gửi cho tôi qua đường bưu điện” - ông Đàn bức xúc kể.





Ông Thái Xuân Đàn nói rằng 18 năm qua ông phải sống trong nỗi oan ức. Ảnh: TẤN LỘC

Vì sao VKSND TP Nha Trang không tống đạt quyết định đình chỉ đối với ông Đàn? Trao đổi với PLO sau buổi xin lỗi, viện trưởng VKSND TP Nha Trang giải thích: “Trong hồ sơ thể hiện VKSND TP Nha Trang đã tống đạt trực tiếp quyết định đình chỉ cho ông Đàn và có chữ ký nhận của ông”.

Vậy vì sao đến nay VKSND TP Nha Trang mới tổ chức xin lỗi, cải chính công khai, phục hồi danh dự đối với ông Thái Xuân Đàn? Ông Lê Quang Trung đáp: “Theo quy định, khi nào người bị oan có đơn yêu cầu chúng tôi mới thực hiện. Gần đây ông Đàn mới có đơn yêu cầu xin lỗi công khai đối với ông”.

Ông Đàn cho biết thêm đối với việc bồi thường thiệt hại do bị truy tố oan, ông sẽ có yêu cầu sau.