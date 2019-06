Vụ 2 cựu công an đánh người: Đã có kết luận điều tra bổ sung

Ngày 17-6, nguồn tin của PLO cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Cần Thơ đã có kết luận điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ cho VKSND cùng cấp truy tố Bùi Đức Nghĩa (32 tuổi, cựu công an viên Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, cựu công an viên, Công an quận Ô Môn) về tội cố ý gây thương tích.

Theo hồ sơ, tối 9-8-2018, Nguyễn Tuấn Anh cùng tổ tuần tra Công an quận Ô Môn tuần tra trên địa bàn thì phát hiện anh Nguyễn Chí Hiếu (30 tuổi, ngụ khu vực Bình Yên, phường Trường Lạc, quận Ô Môn) một mình điều khiển xe máy lưu thông trên đường trong tình trạng lái xe chao đảo, lạng lách, biểu hiện say xỉn. Tổ tuần tra yêu cầu lái xe dừng lại kiểm tra giấy tờ và đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên Hiếu không hợp tác nên tổ tuần tra nên được mời về trụ sở Công an phường Phước Thới (để nhờ địa điểm) lập biên bản vi phạm hành chính. Cho rằng không vi phạm nên anh Hiếu không ký biên bản nên Nghĩa và Tuấn Anh đã có hành vi đánh nạn nhân.

Sau khi về nhà do quá đau nên Hiếu nhờ người đưa vào bệnh viện điều trị, đến ngày 13-8-2018 thì qua đời.

Tháng 4-2019 vừa qua, TAND quận Ô Môn đã đưa vụ án ra xét xử sở thẩm tuy nhiên tại tòa xuất hiện nhiều tình tiết mới nên phiên tòa tạm hoãn để làm rõ các vấn đề.



Bùi Đức Nghĩa và Nguyễn Tuấn Anh tại tòa

Sau đó, VKSND TP đã trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ 5 nội dung là vật chứng, vật tày tác động, công văn của Trung tâm pháp y Tp Cần Thơ; nội dung giấy chuyển viện, giấy chứng tử, quy trình khám chữa bệnh.

Qua quá trình điều tra bổ sung cơ quan điều tra đã thu hồi vật chứng là đôi giày mà Tuấn Anh đã mang khi thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân. Còn đối với đôi dép kẹp mà Nghĩa đã mang và quần, áo thì Nghĩa đã nộp Công an Phường và bị “thất lạc” không thu hồi được.

Bản kết luận giám định pháp y của Trung tâm pháp y TP Cần Thơ xác định nguyên nhân Hiếu chết là “Suy đa cơ quan do vỡ D3 tá tràng, viêm phúc mạc toàn thể; Vỡ D3 tá tràng do ngoại lực tác động (vật tày gây nên)”. Điều tra bổ sung, cơ quan điều tra có công văn đề nghị Trung tâm pháp y xác định rõ vật tày tác động vào cơ thể nạn nhân là gì nhưng chưa nhận được câu trả lời.

Đồng thời, CQ CSĐT cũng yêu cầu Trung tâm pháp y làm rõ nội dung “tác động ngoại lực vào phần bụng và tác động ngoại lực vào hông sườn phải đều có thể gây nên tổn thương dẫn đến cái chết của Hiếu. Tuy nhiên tổn thương còn phụ thuộc vào lực tác động mạnh hay nhẹ của từng ngoại lực tác động tương hỗ của cả hai ngoại lực” nhưng cũng chưa nhận được câu trả lời. Do đó đề nghị HĐXX triệu tập giám định viên đến tham dự phiên tòa để làm rõ những nội dung trên.

Bên cạnh đó, sau khi bị đánh thương tích, anh Hiếu được đưa đến Bệnh viện (BV) Đa khoa Trung ương (ĐKTƯ) Cần Thơ cấp cứu. Đến ngày 12-8-2018, BV ĐKTƯ chuyển anh Hiếu đến BV ĐK TP Cần Thơ tiếp tục điều trị. Về thủ tục thì BV ĐKTƯ cấp giấy ra viện cho anh Hiếu nhưng nội dung giấy ra viện ghi chú “Chuyển BV ĐK TP. Cần Thơ”. Phía bệnh viện cho rằng việc cấp giấy ra viện cho anh Hiếu như trên là đúng trình tự thủ tục quy định, lý do chuyển viện là do máy lọc máu của bệnh viện bận lọc cho bệnh nhân khác. Tại thời điểm chuyển viện cho anh Hiếu thì tình trạng sức khỏe tiến triển xấu và cần thiết phải sử dụng máy lọc máu liên tục nên chuyển Hiếu đến BV ĐK TP. Cần Thơ.

Sau đó Hiếu tử vong. Giấy chứng tử của BV ĐK TP Cần Thơ thể hiện nguyên nhân chết do “Choáng nhiễm trùng độc – suy đa tạng hậu phẫu ngày 3 vỡ đứt tá tràng do chấn thương bụng kín. Qua làm việc bệnh viện cũng đã cung cấp nguyên nhân tử vong là do vỡ tá tràng suy đa tạng sau phẫu thuật, việc nhiễm trùng nhiễm độc do vỡ tá tràng và đa chấn thương.

Về quy trình khám chữa bệnh, quá trình điều tra, hai bị can cho rằng nguyên nhân Hiểu tử vong của Hiếu do lỗi trong quá trình điều trị tại hai bệnh viện. Do đó, Cơ quan CSĐT đã có nhiều văn bản gửi Bộ Y tế và đã cung cấp hồ sơ bệnh án để Cục quản lý khám chữa bệnh – Bộ Y tế thành lập hội đồng chuyên môn kiểm tra quy trình khám chữa bệnh của hai bệnh viện trên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được câu trả lời.