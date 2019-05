Vụ 9 công nhân kiện công ty Trung Quốc: Tòa sửa án sơ thẩm

Chúng tôi sẽ đề nghị xem xét lại án phúc thẩm HĐXX nhận định việc công nhân ngừng việc nửa ngày đã gây thiệt hại cho công ty khoảng 80 triệu đồng, là thiệt hại nghiêm trọng vì trên 10 tháng lương cơ bản. Tuy nhiên, nếu chia cho số công nhân là 28 người ngừng việc thì mỗi người chỉ gây thiệt hại khoảng 2,8 triệu đồng. Toà căn cứ vào hợp đồng gia công giữa Công ty Giày Hùng Nghiệp và Công ty TNHH Duyệt Giai Việt Nam để tính thiệt hại theo sản lượng từ hợp đồng. Tuy nhiên, HĐXX không triệu tập Công ty Duyệt Giai Việt Nam để làm rõ tính pháp lý của hợp đồng này, làm rõ thiệt hại này có hay không, cũng như không có bản khai của công ty này gửi cho toà. HĐXX nhận định việc gây rối làm mất an ninh trật tự tại cổng công ty, đe doạ đến sự an toàn tính mạng, sức khoẻ của người lao động khác và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi đưa ra nhận định này, HĐXX chỉ căn cứ vào bản tường trình của một công nhân đang còn làm tại công ty và biên bản sự việc (chỉ đóng dấu treo) của nhân viên bảo vệ thuộc công ty bảo vệ đang ký hợp đồng bảo vệ Công ty Giày Hùng Nghiệp. Trong khi đó, biên bản lấy lời khai mà thẩm phán TAND huyện Đức Hoà ghi nhận ý kiến của trưởng công an xã Đức Hoà Hạ - nơi xảy ra sự việc đã xác nhận là “các công nhân không gây rối trật tự”. Tôi đã đề nghị HĐXX làm rõ vấn đề này nhưng HĐXX chỉ căn cứ vào chứng cứ do phía công ty cung cấp và cho đó là có cơ sở mà không đối chất... Chúng tôi sẽ tiếp tục khiếu nại để TAND Cấp cao xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Hiện các công nhân này tứ tán khắp nơi, người đã đi làm công nhân ở công ty khác, người thì đã về quê làm nông. Ông BÙI TRƯỜNG CHINH - người đại diện theo uỷ quyền của 9 công nhân