Vụ Cao Minh Huệ: Lấy ‘thiệt hại tiềm ẩn’ để buộc tội

VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo Trước khi vào phần tranh luận, đại diện VKS cho rằng việc cấp sơ thẩm xử các bị cáo tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn là đúng người, đúng tội, không oan. Cạnh đó, VKS cho rằng không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của những người liên quan khi mà các kiến nghị của cấp sơ thẩm đang được các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Tuy nhiên, VKS cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho cả ba bị cáo, bởi những người này cung cấp thêm được những tình tiết giảm nhẹ mới. Theo hồ sơ, Công ty Chế biến cây công nông nghiệp xuất khẩu (Sobexco) là doanh nghiệp nhà nước, có trụ sở tại huyện Bến Cát, do Nguyễn Thanh Hải làm giám đốc (đã mất năm 2010). Quá trình hoạt động, Sobexco được tỉnh Bình Dương giao quản lý 706 ha đất vườn điều tại xã An Tây (huyện Bến Cát). Năm 1997, Sobexco thanh lý 650 ha vườn điều vay vốn để trồng cây cao su nhưng không hiệu quả dẫn đến nợ kéo dài. Khi được sự đồng ý của UBND tỉnh Bình Dương, Sobexco đã bán 658 ha cao su/706 ha đất được giao. Những người mua vườn cao su được UBND huyện Bến Cát cấp giấy chứng nhận QSDĐ (giấy đỏ). Án sơ thẩm cho rằng việc bán cao su kèm với QSDĐ là sai, việc cấp giấy đỏ cho người mua là không đúng quy định pháp luật, khiến Nhà nước thất thu tiền thuê đất. Đến năm 2007, khi Nhà nước giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp An Tây, những người đã mua đất lại được tiền bồi thường về đất. Án sơ thẩm quy kết các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 131 tỉ đồng… Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo và LS của họ cho rằng họ chỉ làm theo chủ trương của UBND tỉnh Bình Dương và chủ trương này không trái quy định của Luật Đất đai lúc đó. Ngược lại, việc làm này là phù hợp với điều kiện khách quan của tỉnh lúc đó. Là cấp dưới, họ chỉ tham mưu và thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, họ không có động cơ vụ lợi như quy kết của cơ quan tố tụng... Chủ trương của tỉnh cho bán QSD đất Trả lời HĐXX, bà Trần Thị Kim Vân, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết bà là phó chủ tịch UBND tỉnh qua hai đời chủ tịch. Trong các cuộc họp lãnh đạo tỉnh có chủ tịch, các phó chủ tịch UBND và các sở, ban, ngành đều có chủ trương bán vườn cây cao su cộng giá trị đất thì mới đủ tiền cho Sobexco trả nợ ngân hàng (lúc này đã mất khả năng chi trả). Sau này có hai luồng ý kiến cho rằng việc làm đó có sai và không sai, dẫn đến thanh tra và Thủ tướng yêu cầu khắc phục thì bà Vân ký các văn bản thu hồi các quyết định và giấy chứng nhận đã cấp cho người dân mua đất. Khi mời người dân lên thuyết phục, đối thoại thì người dân không đồng ý. Người dân nói họ mua ngay tình và thậm chí đòi khởi kiện các quyết định mà bà Vân đã ký. Và khi trả lời cho LS, bà Vân cho rằng các quyết định 2826, 4004 là vẫn còn nguyên hiệu lực. Văn bản trả lời 5649 của Bộ TN&MT trả lời việc cấp giấy chứng nhận là đúng hay sai thì Bộ TN&MT khẳng định là đúng và đến nay vẫn còn nguyên giá trị pháp lý. Nên cái nào đã thu hồi, khắc phục được thì đã làm, bây giờ tiếp tục thì người dân phản đối.