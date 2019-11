Vụ điều tra viên bị tố làm sai lệch hồ sơ: Xuất hiện mâu thuẫn

Ngày 28-11, kết thúc phiên xét xử sơ thẩm lần ba vụ cố ý gây thương tích ở phường Long Hưng, TAND quận Ô Môn (TP Cần Thơ) tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Đặc biệt, lần xét xử này, điều tra viên Phạm Anh Linh (Công an quận Ô Môn) và cán bộ Công an phường Long Hưng Phạm Văn Quyết cũng được tòa triệu tập.



Bị cáo Hận (áo xanh, đứng) tại phiên tòa

Qua tranh luận công khai tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy còn nhiều vấn đề cần phải làm rõ để đảm bảo xử đúng người đúng tội. Cụ thể, lời khai của anh Nguyễn Văn Tý (nhân chứng của vụ án) còn nhiều mâu thuẫn với lời khai trước đó. Cần làm rõ mối quan hệ của người làm chứng với bị cáo để đảm bảo tính khách quan của lời khai.

Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ đoạn video clip quay lại lúc xảy ra vụ việc, trong đó xác định có bị cáo Hận tại thời điểm đó hay không. Song song đó, phải giám định lại đoạn video clip vì kết quả giám định trước đó chưa đạt yêu cầu; phải tiến hành đối chất, nhận dạng tất cả những người có trong đoạn video để làm rõ ai là người gây thương tích cho bị hại Huỳnh.

Điều đáng quan tâm của phiên xét xử lần này là lời thông tin mà cán bộ công an phường cung cấp tại tòa. Theo đó, anh Quyết cho biết, đoạn video clip được giao lại vài ngày sau khi tiếp nhận chứ không phải giao chậm hơn một năm như kết luận của cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn.

Trước đó, PLO có bài “Xác minh vụ điều tra viên bị tố làm sai lệch hồ sơ”, trong đó Thượng tá Nguyễn Phú Thương (Trưởng Công an quận, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn) khẳng định: "Sở dĩ đoạn video clip sau 15 tháng mới được thể hiện trong hồ sơ vụ án là vì đồng chí công an phường cho rằng đương sự cũng sẽ chuyển đoạn video cho cơ quan CSĐT quận nên người này không bàn giao ngay cho Công an quận. Đây là sơ sót của đồng chí này, chúng tôi sẽ có hình thức xử lý nghiêm”



Theo anh Quyết, cán bộ Công an phường Long Hưng, đoạn video clip đã được bàn giao cho điều tra viên vài ngày sau khi tiếp nhận.

Theo cáo trạng, chiều 10-3-2018, ông Hận nhậu cùng bạn tại nhà của mình ở phường Long Hưng, quận Ô Môn. Nhậu xong, ông Hận tiễn bạn về thì xảy ra cự cãi với con gái ông Đặng Mừng về việc rào lối đi. Lúc này, Nguyễn Văn Được và vợ chạy đến kêu ông Hận về. Còn một số người nhà của ông Hận đến cự cãi với ông Huỳnh và người nhà của ông Mừng. Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, ông Huỳnh đứng trên một bức tường đang xây, cầm gạch chọi thì bị ông Hận cầm gạch chọi trúng vào đầu, té. Ông Mừng cũng bị Được đánh vào mặt, té xuống đường bị thương tích.

Đến ngày 19-9-2018, Cơ quan CSĐT Công an quận Ô Môn ra quyết định tạm giam đối với Hận và Được. Cả hai cùng bị truy tố về tội cố ý gây thương tích. Trong đó, cáo trạng quy kết Hận dùng hung khí nguy hiểm là gạch ném trúng đầu ông Huỳnh gây thương tích 45%, còn Được gây thương tích cho ông Mừng 42%.

Tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất hồi tháng 5, TAND quận Ô Môn quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung nhiều vấn đề, trong đó có yêu cầu làm rõ việc giao nộp chứng cứ là một đoạn video quay lại cảnh ẩu đả.

Đến tháng 9, trong phiên sơ thẩm lần hai, một lần nữa HĐXX TAND quận Ô Môn quyết định trả hồ sơ, yêu cầu giám định tâm thần đối với bị hại Đặng Mừng.

Trong diễn biến khác có liên quan vụ án, bà T. (vợ bị cáo Hận) cho rằng chồng mình bị oan và gửi đơn tố cáo điều tra viên Phạm Anh Linh có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Theo đơn tố cáo, bà T. đặt nghi vấn vì sao đoạn video trên không được lưu trong hồ sơ.

Đoạn video được đương sự giao cho cán bộ phường sau khi vụ việc xảy ra (tháng 3-2018). Tuy nhiên, đến tháng 6, đoạn video này mới được giao nộp về Cơ quan CSĐT công an quận. Đoạn video cũng được Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM (Viện Khoa học hình sự) giám định và kết luận là không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa về nội dung.