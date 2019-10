Vụ gian lận điểm Hà Giang: 'Lão Phật Gia' là ai?

Chiều 14-10, tiếp tục phiên xử vụ gian lận điểm thi tại kỳ thi THPT 2018 tại Hà Giang, HĐXX xét hỏi cựu trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang Nguyễn Thanh Hoài.

Ông Hoài bị truy tố và đưa ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra có thu giữ được mảnh giấy có chữ “Lão phật gia” kèm theo là số báo danh (SBD). Điều này có liên quan gì đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Hà Giang không?”, chủ toạ hỏi.

Bị cáo Hoài khẳng định mảnh giấy này không liên quan gì đến kỳ thi tốt nghiệp THPT 2018 tại Hà Giang.



Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài. Ảnh: ĐỨC MINH

“Lão phật gia là ai?”- Chủ toạ truy tiếp.

“Là Tống Thị Bê, Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hà Giang đã nghỉ hưu từ 2012, 2013 gì đó. Tôi nhớ không nhầm thì đó là SBD nhờ xem điểm kỳ thi vào lớp 10”- ông Hoài khai. Ông Hoài cũng cho biết biệt danh này nhiều anh em trong phòng khảo thí biết.

Theo ông Hoài, số báo danh kỳ thi tốt nghiệp THPT từ 2018 do phần mềm quản lý thi tự động sắp xếp trên máy tính, SBD bắt đầu từ mã tỉnh là 05, trong khi SBD trong mảnh giấy thể hiện dãy số khác.

Trước đó, bản kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang thể hiện trong số các vật chứng cảnh sát thu giữ có mẩu giấy khổ 10 x 9cm có ghi “P.T.H.Tr, SBD: 070389; P 17; HĐT Hùng An (Lão phật gia nhờ)".

Nội dung này được hiểu là thí sinh H.Tr có SBD như trên, phòng thi tại Hội đồng thi Trường THPT Hùng An (trụ sở tại huyện Bắc Quang, Hà Giang). Người nhắn nhờ Nguyễn Thanh Hoài có ghi biệt danh là “Lão phật gia”.

Dù có nêu nhưng kết luận điều tra không nêu rõ “Lão phật gia” là ai.

Trong khi đó, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hà Giang nêu 26 vật chứng thu giữ, trong đó có mẩu giấy khổ 10 x 9cm có ghi: “P.T.H.Tr, SBD: 070389; P 17; HĐT An Hùng” được thu giữ tại nhà bị can Nguyễn Thanh Hoài.

Những thông tin về vật chứng là mẩu giấy này trùng khớp với mẩu giấy là vật chứng do cơ quan điều tra kết luận. Tuy nhiên, trong cáo trạng truy tố các bị cáo đã cắt đi chi tiết nêu trên.