Vụ lùi xe trên cao tốc: Tài xế đề nghị thay kiểm sát viên

Sáng nay, ngày 4-6, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên phúc thẩm lần hai, xét xử hai bị cáo Ngô Văn Sơn (tài xế xe Innova) và Lê Ngọc Hoàng (tài xế xe container) cùng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Đây là vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm khi bị cáo Lê Ngọc Hoàng liên tục kêu oan. TAND Cấp cao tại Hà Nội từng xét xử giám đốc thẩm, tuyên hủy cả hai bản án của TAND tỉnh Thái Nguyên và TAND thị xã Phổ Yên.



Bị cáo Ngô Văn Sơn (trái) và Lê Ngọc Hoàng tại tòa sáng 4-6. Ảnh: TP

Trước đó, tháng 2-2020, tại phiên sơ thẩm lần hai, TAND thị xã Phổ Yên tuyên phạt Hoàng bốn năm sáu tháng tù, Sơn chín năm tù cùng về tội danh nêu trên.

Mặc dù mức án đối với Hoàng đã giảm rất nhiều so với hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm lần đầu, nhưng tài xế này vẫn tiếp tục kháng cáo kêu oan.

Tại tòa hôm nay, ngay từ sáng sớm, nhiều công an được huy động, chia thành nhiều lớp bảo vệ an ninh phiên tòa. Người ra, vào tòa đều được kiểm tra an ninh, chỉ ai có giấy triệu tập mới được vào bên trong hội trường phòng xét xử.

Đối với báo chí, tòa án bố trí một phòng tác nghiệp thông qua màn hình tivi. Tuy nhiên, khu vực này bị phá sóng hoàn toàn.

Đáng chú ý, trong phần thủ tục, Lê Ngọc Hoàng đề nghị thay đổi kiểm sát viên Lưu Thế Hưng, vì trước đó trong phiên phúc thẩm lần một, kiểm sát viên này đã đề nghị y án sơ thẩm đối với bị cáo. Sau khi vụ án được điều tra lại, cáo trạng truy tố đối với Hoàng đã có nhiều thay đổi.

Tương tự, nhiều luật sư cũng có cùng đề nghị như trên, vì cho rằng TAND Cấp cao tại Hà Nội từng tuyên hủy cả hai bản án của TAND thị xã Phổ Yên cũng như TAND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Hưng chính là kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm lần một, do vậy nếu lần này vẫn tiếp tục giữ quyền công tố sẽ không “đảm bảo tính khách quan”.

Được HĐXX hỏi quan điểm về các ý kiến trên, ông Lưu Thế Hưng cho rằng vụ án này không thuộc trường hợp phải thay đổi kiểm sát viên. Việc ông thực hiện giữ quyền công tố tại tòa là do cấp trên phân công và hoàn toàn đúng quy định.

Sau ít phút vào hội ý, HĐXX cho rằng ông Hưng không thuộc trường hợp phải thay đổi kiểm sát viên. Mặt khác, những căn cứ mà bị cáo Hoàng và các luật sư đưa ra để cho rằng kiểm sát viên không khách quan, vô tư là không có căn cứ rõ ràng.

Tóm tắt nội dung vụ án Theo hồ sơ, chiều 19-11-2016, Ngô Văn Sơn điều khiển xe Innova chở theo 10 người di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Do đi quá nút giao Yên Bình (thuộc địa phận thị xã Phổ Yên), Sơn lùi xe nhằm quay lại để đi ra nút giao. Cùng lúc, Lê Ngọc Hoàng điều khiển xe đầu kéo kéo theo rơmoóc chở thép đi tới. Hai phương tiện xảy ra va chạm, khiến 5 người trên xe Innova tử vong. Tháng 11-2018, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt Sơn 9 năm tù (giảm 1 năm so với bản án sơ thẩm của TAND thị xã Phổ Yên), Lê Ngọc Hoàng 6 năm tù (giảm 2 năm) cùng về tội vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời phải bồi thường tổn thất cho các gia đình bị hại số tiền 1,3 tỉ đồng. Ngay sau phiên tòa, rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh bản án dành cho các bị cáo, đặc biệt là tài xế Hoàng. Ngày 21-11, lãnh đạo TAND Cấp cao tại Hà Nội đã ký quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng hủy hai bản án hình sự của TAND tỉnh Thái Nguyên để điều tra, xét xử lại. Chín ngày sau, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao tại Hà Nội sau khi xem xét giám đốc thẩm đã quyết định hủy cả hai bản án của cấp sơ thẩm và phúc thẩm, trả lại cho CQĐT điều tra theo thẩm quyền.