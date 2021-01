Vụ một bị cáo kêu oan, một bị can tử vong: Kéo dài nghị án

Ngày 15-1, TAND huyện Điễn Châu (Nghệ An) mở lại phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoài Giang (30 tuổi, trú xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.



Công an dẫn giải bị cáo Nguyễn Hoài Giang về tạm giam. Ảnh: BĐL

Ở vụ án này có hai bị cáo là Giang và Trần Quang Anh (50 tuổi, trú trú tổ dân phố 7, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cùng bị truy tố về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Ngày 7-7-2020, VKS đã ban hành cáo trạng truy tố Anh và Giang về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm theo quy định tại khoản 3 Điều 244 BLHS.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ xét xử, bị can Anh đang bị tạm giam thì phát hiện bị bệnh và tử vong. Ngày 6-10-2020, TAND huyện Diễn Châu đã ra quyết định đình chỉ đối với bị can Anh.

Tại phiên Tòa ngày 15-1, bị cáo Giang tiếp tục kêu oan.

Đại diện VKSND huyện Diễn Châu cho rằng bị cáo Giang thực hiện hành vi tàng trữ trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm là do cố ý và đề nghị tuyên phạt Giang 11 đến 12 năm tù về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.

Bị cáo Giang cho rằng, Giang có cho hai người tên Tuấn và Quốc gửi thùng hàng ở sân nhà bố mẹ của Giang mà không biết bên trong có động vật hoang dã. Giang cũng nói không gọi điện cho Anh thuê Anh chở chở số thùng hàng trên và Tuấn, Quốc, Giang.

Các luật sư bảo vệ cho bị cáo Giang đề nghị tuyên Giang vô tội và trả tự do cho Giang…

Đứng trước bục khai báo, khi được nói lời nói sau cùng, Giang nói “bị cáo kêu oan cho bị cáo”.

Theo HĐXX sơ thẩm, do tính chất phức tạp của vụ án này, cần nhiều thời gian nghị án, nên đến sáng 22-1-2021, HĐXX mới tuyên án.



Mẹ của bị cáo Nguyễn Hoài Giang quỵ khóc ở sân tòa án kêu con bị oan.

Khi cảnh sát dẫn giải bị cáo Giang về tạm giam, mẹ của Giang òa khóc nói “con tôi bị oan”. Mẹ của bị cáo Giang quỵ xuống, gào khóc trước sân trụ sở TAND huyện Diễn Châu. Sau đó, người thân đã động viên và đưa người mẹ của Giang trở về.

Theo hồ sơ, chiều 20-11-2019, người bạn tên Tuấn (ở TP Móng Cái, Quảng Ninh) và Quốc (cùng người Quảng Ninh) đến nhà Giang chơi và ngỏ ý muốn gửi lại ít đồ. Giang đồng ý.

Sau đó, Quang Anh (làm nghề lái xe thuê) điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Zace đến nhà Giang chở số thùng hàng trên và Tuấn, Quốc, Giang ra Quỳnh Lưu (Nghệ An) với giá cước 2 triệu đồng.

Khi xe chạy trên quốc lộ 1A (đoạn qua xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì tổ công tác Trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang rồi bàn giao Quang Anh cùng tang vật cho Công an huyện Diễn Châu xử lý.

Tang vật gồm sáu thùng các tông chứa 11 cá thể rái cá vuốt bé, bốn cá thể rái cá lông mượt, một cá thể khỉ đuôi dài còn sống.

Ngoài ra, trong cốp xe còn có một thùng xốp chứa hai cá thể rái cá vuốt bé và hai cá thể rái cá lông mượt đầy đủ bộ phận đã chết, được đông lạnh.

Thời điểm đó, tổ công tác và Công an huyện không bắt giữ ba người này. Giang bắt xe trở về Hà Tĩnh, còn Tuấn và Quốc bắt xe đi ra phía Bắc.

Đến này 6-3, Giang bị tạm giữ, tạm giam. Theo lời khai của Giang, toàn bộ số động vật trên là của Tuấn và Quốc và Giang không biết đó là động vật hoang dã. Giang không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Diễn Châu không đủ căn cứ để điều tra, xử lý hai người này.