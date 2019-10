Vụ nâng điểm Hà Giang: Đề nghị án cao nhất chín năm tù

Cựu phó giám đốc Sở Triệu Thị Chính không thành khẩn Trong khi đó, bị cáo Phạm Văn Khuông, cựu phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, đã nhờ Hoài can thiệp, nâng điểm thi cho con trai mình để thí sinh được vào học ở ĐH Y Thái Bình. Con bị cáo Khuông được nâng 13,3 điểm. Theo VKS, việc truy tố Khuông về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi là đúng quy định của pháp luật. Đối với bị cáo Triệu Thị Chính, VKS cho rằng bà Chính đã không thực hiện đúng chức trách của trưởng ban chấm thi, vi phạm quy chế thi. Bà Chính đã đưa danh sách 13 thí sinh nhờ Hoài nâng điểm môn ngữ văn cho 12 thí sinh, xem điểm cho một người. Giữa hai bị cáo đã thống nhất số điểm cần nâng, tuy nhiên vì lý do khách quan nên bị cáo Hoài chưa can thiệp được việc nâng điểm. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Chính đã không thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo Hoài và Lương, của những người có liên quan, VKS khẳng định hành vi của bị cáo Chính đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. VKS cũng cho rằng do mối quan hệ quen biết, bị cáo Lê Thị Dung đã nhờ và được bị cáo Nguyễn Thanh Hoài giúp nâng điểm cho 20 thí sinh. Theo VKS, việc khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử bà Dung về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ để trục lợi là đúng pháp luật.