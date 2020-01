Vũ ‘nhôm’ không hợp tác, không nhận tội

Vũ “nhôm” đã kéo hàng loạt quan chức vào tù 1. Ở vụ án thâu tóm công sản tại Đà Nẵng (mà TAND TP Hà Nội khai mạc phiên tòa sơ thẩm sáng nay, 2-1), ngoài Vũ “nhôm”, 20 bị cáo còn lại chủ yếu là các cựu lãnh đạo và cán bộ cấp cao của UBND TP Đà Nẵng. Trong số này có hai cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng là Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến. 2. Ngày 31-10-2018, Vũ “nhôm” bị TAND Cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm, tuyên phạt tám năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Trong vụ án này, cựu trung tướng, phó tổng cục trưởng Tổng cục V Bộ Công an Phan Hữu Tuấn bị phạt bảy năm tù; cựu cán bộ Tổng cục V Nguyễn Hữu Bách bị phạt sáu năm tù, cùng tội danh với Vũ. 3. Ngày 7-6-2019, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm, y án 17 năm tù đối với Vũ về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng chịu trách nhiệm với Vũ trong việc gây thất thoát hơn 3.600 tỉ đồng cho Đông Á Bank còn có hàng loạt cựu lãnh đạo của ngân hàng này như Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến… 4. Ngày 13-6-2019, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm, tuyên Vũ 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Vụ án này có tới hai cựu thứ trưởng Bộ Công an dính chàm là cựu trung tướng Bùi Văn Thành (30 tháng tù) và cựu thượng tướng Trần Việt Tân (36 tháng tù), cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, cựu phó tổng cục trưởng Tổng cục V Phan Hữu Tuấn và cựu cán bộ Tổng cục V Nguyễn Hữu Bách lần lượt bị tuyên bốn năm và ba năm sáu tháng tù, cùng tội danh với Vũ. 5. Ngày 31-12-2019, TAND TP.HCM đã tuyên án cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cùng bốn cán bộ cấp dưới trong vụ giao đất số 15 Thi Sách, quận 1 cho Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 (do Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm”, làm chủ tịch HĐQT). Theo đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tín bảy năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cùng tội này, cựu giám đốc Sở TN&MT TP.HCM Đào Anh Kiệt bị phạt sáu năm sáu tháng tù, Trương Văn Út (cựu phó Phòng quản lý đất đai, Sở TN&MT TP) năm năm tù, Lê Văn Thanh (cựu phó chánh Văn phòng UBND TP) bốn năm tù và Nguyễn Thanh Chương (cựu trưởng Phòng đô thị, Văn phòng UBND TP) ba năm tù.