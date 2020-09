Vụ trộm tôm ở Cà Mau: VKS rút hồ sơ để bổ sung

Ngày 28-9, thông tin từ các luật sư, TAND huyện Đầm Dơi, Cà Mau đã gửi thông báo chưa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thương lái trộm tôm tấn như dự kiến.



Cảnh nhóm thương lái thu hoạch mua tôm anh Châu được cắt ra từ clip (Ảnh: TRẦN VŨ).

Theo thông báo này, ngày 24-9, VKSND huyện Đầm Dơi có văn bản gửi tòa cùng cấp yêu cầu rút lại hồ sơ vụ án để xem xét bổ sung chứng cứ. Từ đó, TAND huyện Đầm Dơi đã ra quyết định trả hồ sơ cho VKS.

Trước đó, tòa thông báo sẽ xử sơ thẩm vụ án thương lái trộm hàng tấn tôm của anh Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) vào ngày 28-9.

Như PLO đã có nhiều tin bài phản ảnh, ngày 7-5, một nhóm thương lái vào đầm tôm siêu thâm canh của anh Châu để thu hoạch và mua tôm thẻ chân trắng. Nhóm này đã bố trí các thùng phuy cập mé ao tôm, cảnh giới người nhà chủ ao, chờ sơ hở trộm cắp hàng tấn tôm của anh Châu.

Tuy nhiên, hoạt động trộm cắp này đã bị các camera an ninh vô tình quay lại nên anh Châu dùng nó báo Công an. Sau đó, Công an huyện Đầm Dơi khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam 19 người liên quan.

Đầu tháng 9-2020, Viện kiểm sát huyện Đầm Dơi ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ đến Tòa án huyện truy tố 19 bị can này ra pháp luật. Trong đó có 14 người bị truy tố tội trộm cắp tài sản và 5 người bị truy tố tội không tố giác tội phạm.

Anh Châu, bị hại trong vụ án này đã khiếu nại kết luận điều tra và cáo trạng ở số lượng tôm bị trộm. Theo anh Châu, số tôm anh đã bị nhóm thương lái trộm cắp là hơn 5 tấn chứ không phải chỉ 2,6 tấn như Kết luận điều tra và cáo trạng đã xác định.

Cơ sở để anh Châu khẳng định số lượng tôm bị mất trộm là các số liệu trong quá trình nuôi như số lượng con giống thả nuôi, thức ăn đã cho tôm ăn.

Trong khi cơ quan điều tra và VKS dựa trên cơ sở số lượng tôm đã bán của nhóm thương lái tại một Công ty thủy sản ở Cà Mau trừ đi số lượng tôm thực mua tại đầm tôm anh Châu.

Công an xác định nhóm thương lái trộm 2,6 tấn tôm ở Cà Mau (PLO)- Nhóm trộm thừa nhận đã trộm của anh Châu 2.654 kg tôm thẻ chân trắng chứ không phải 5 tấn như bị hại báo mất.