Một cựu thứ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm liên đới Kết quả điều tra lại CQĐT Bộ Công an xác định: Ông Cao Minh Quang, cựu thứ trưởng, với vai trò chủ tịch Hội đồng xét duyệt thuốc, người quyết định cuối cùng việc cấp số đăng ký thuốc, có trách nhiệm liên đới trong việc để hai loại thuốc H2K Levofoxacin và H2K Ciprofloxacin được cấp số không đúng quy định. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với ông Quang. Kết luận điều tra ban đầu nêu: Ngày 16-5-2010, Cục Quản lý Dược nhận được hồ sơ xin cấp số đăng ký cho hai loại thuốc H2K Levofoxacin và H2K Ciprofloxacin có nhãn mác Health 2000 Canada sản xuất do Công ty Vimedimex đứng tên đăng ký. Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng xét duyệt thuốc bổ sung ngày 25-11-2010 do ông Quang chủ trì, ông Nguyễn Việt Hùng (phó cục trưởng Cục Quản lý Dược) đã ký phiếu trình, báo cáo và xin ý kiến về việc cấp số đăng ký các loại thuốc đủ điều kiện cấp số đăng ký. Ông Quang có bút phê đồng ý và giao Cục Quản lý Dược ban hành quyết định công bố thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam. Căn cứ ý kiến phê duyệt, ngày 23-12-2010, ông Trương Quốc Cường (khi đó là cục trưởng Cục Quản lý Dược, nay là thứ trưởng Bộ Y tế) ký quyết định công bố 214 thuốc nước ngoài được phép lưu hành tại Việt Nam, trong đó có H2K Levofloxacin và H2K Ciprofloxacin.