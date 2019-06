Xử lý hình sự CEO của công ty địa ốc Alibaba được không?

Công an tỉnh chỉ đạo làm rõ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ công an tỉnh thẩm định, đề xuất xử lý theo đúng quy định pháp luật. Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ cũng thông tin sẽ chỉ đạo, hướng dẫn Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cũng như Công an xã Tóc Tiên làm đơn tố cáo về những phát ngôn của ông Nguyễn Thái Luyện lên công an tỉnh, Sở Thông tin - Truyền thông và các cơ quan liên quan tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để xử lý.