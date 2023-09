Ngày 23-9, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tổ công tác đặc biệt 238 của Công an tỉnh phối hợp với các tổ công tác của công an địa phương và đơn vị nghiệp vụ vừa phát hiện 8 người đi trên xe hơi liên quan đến ma túy.

Tài xế cùng 7 người đi trên xe ô tô đều dương tính với chất ma túy. Ảnh: CA.

Theo đó, lúc 0 giờ 15 phút ngày 21-9, tại TP Hà Tĩnh, Tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ công tác 238 Công an TP Hà Tĩnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Hà Tĩnh tiến hành dừng xe ô tô mang BKS 38A-426... để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện người điều khiển chiếc xe trên là Hoàng Bá Trung (26 tuổi, trú thôn Phong Hầu, xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có kết quả dương tính với ma túy. Qua test nhanh ma túy đối với 7 người đi cùng xe với Trung đều có kết quả dương tính với ma túy, gồm: PHM (21 tuổi, trú xã Eabal, huyện Bakar, Đắk Lắk) và BQĐ (43 tuổi), NBT (33 tuổi), BQP (36 tuổi), NVD (35 tuổi, cùng trú thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên); CVM (34 tuổi), NMT (33 tuổi, cùng trú xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên).

Tang vật ma túy tổ công tác đặc biệt 238 của Công an Hà Tĩnh phát hiện, thu giữ.

Tiến hành kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện một số khối chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Đồng thời phát hiện, thu giữ dưới gầm xe có bao thuốc lá đựng tờ tiền USA gói bên trong có các chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Sau đó, tổ công tác đã bàn giao các nghi can, tang vật, phương tiện cho Công an TP Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, làm rõ. Hiện số chất tinh thể màu trắng được xác định là ma túy ketamin.

ĐẠI HUỆ