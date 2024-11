Phát hiện hai thanh niên nhập cảnh trái phép ở Long An 09/11/2024 17:06

(PLO)- Hai thanh niên nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam qua biên giới Long An thì bị lực lượng an ninh cơ sở phát hiện giao công an.

Ngày 9-11, thông tin từ Công an huyện Vĩnh Hưng cho biết, đã bàn giao Nguyễn Trọng Nguyên (24 tuổi, ngụ xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Đồng thời, củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Thuận (18 tuổi, ngụ xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) theo quy định của pháp luật về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

Thuận và Nguyên tại cơ quan Công an. Ảnh: CA

Trước đó, vào lúc 3 giờ 30 phút ngày 29-10, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ấp Cả Trốt, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng phát hiện hai thanh niên đi bộ gần khu vực biên giới có nhiều biểu hiện nghi vấn nên nhanh chóng báo cáo cho lực lượng tuần tra Công an xã Khánh Hưng đến tiến hành kiểm tra hành chính và mời hai người này về trụ sở công an xã để làm việc.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai, vào khoảng tháng 6, Nguyên và Thuận đã xuất cảnh trái phép sang Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, đến ngày 29-10 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua biên giới huyện Vĩnh Hưng thì bị phát hiện.

Qua xác minh, Nguyên có hai tiền án về tội cố ý gây thương tích vào năm 2018 và trốn khỏi nơi giam giữ vào năm 2019. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, Nguyên tiếp tục tái phạm, do đó, ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can, đối với về hành vi cố ý gây thương tích.