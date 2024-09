Phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ 23/09/2024 14:43

(PLO)- Ngày 23-9, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ trong phòng trọ.

Ngày 23-9, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường và đang điều tra làm rõ sự việc một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Theo đó sự việc xảy ra tại phòng trọ trên đường Đoàn Thị Điểm, khu phố Bình Đường 3, phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vào sáng cùng ngày.

Thời điểm này, người thân ở cùng phòng ngủ dậy thì tá hoả phát hiện nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ. Tại hiện trường, người này treo cổ bằng sợi dây dù cột vào lan can gác của phòng trọ.