Phạt nhóm quay clip thanh niên ngồi ngược trên xe máy đang chạy ở quận 1

Ngày 2-12, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) cho biết, Đội CSGT Bến Thành vừa lập biên bản vi phạm vi phạm hành chính đối với TAT và NVL về hành vi “Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” và “Điều khiển xe chở người đứng trên yên”.

T và V là hai người có liên quan trong một đoạn video trên Tiktok quay lại cảnh một thanh niên không nón bảo hiểm, ngồi ngược trên xe máy đang chạy.

M và L làm việc với CSGT. Ảnh: PC08

Theo đó, ngày 30-11, mạng xã hội Tiktok lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người điều khiển xe máy biển số 51F2-17… chở theo sau một người khác. Người này đứng trên yên xe để quay phim cho một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau trên máy biển số 60G1-347… Nhóm này lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, hướng từ đường Calmette về đường Lê Lợi, quận 1, TP.HCM.

Đoạn video lan truyền trên Tiktok ghi lại hình ảnh Thomas C không nón bảo hiểm, ngồi ngược đầu lại để M đứng trên xe phía sau quay phim, chụp ảnh. Ảnh cắt từ clip.

Đội CSGT Bến Thành đã nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Qua đó, xác định người điều khiển xe máy biển số 60G1-347… là TAT (SN 2001, ngụ quận Bình Thạnh) và người điều khiển xe máy biển số 51F2-17… là NVL (SN 2001, ngụ quận 8). Nhân vật không đội nón bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau là anh Thomas C.

Tại trụ sở Đội CSGT Bến Thành, T khai nhận là người điều khiển xe máy 60G1-347… chở anh Thomas C không đội mũ bảo hiểm, ngồi quay mặt về phía sau xe trong video clip nói trên. Hiện Thomas C đã xuất cảnh về Đức vào lúc 4 giờ ngày 30-11. Riêng L cũng thừa nhận mình là người điều khiển xe máy biển số 51F2-17… chở ĐVM đứng trên yên xe phía sau để quay phim, chụp ảnh cho Thomas C.

T bị CSGT lập biên bản xử phạt về hành vi “Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”. Ảnh: PC08

Đội CSGT Bến Thành đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với T về hành vi “Chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” và lập biên bản vi phạm hành chính đối với L về hành vi “Điều khiển xe chở người đứng trên yên”.

Phòng CSGT khuyến cáo người dân cần quan tâm, giáo dục, nhắc nhở con, em mình nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để góp phần phòng tránh các vụ tai nạn giao thông xảy ra do sự chủ quan, bốc đồng, thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên.

