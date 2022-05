Phim tài liệu âm nhạc hoành tráng và ngập tràn cảm xúc của Seventeen

Sau thời gian dịch bệnh khiến các hoạt động âm nhạc trực tiếp khó lòng tổ chức, Power of Love trở thành buổi concert trực tuyến hoành tráng bậc nhất trong năm 2021.

Tiếp nối thành công này, Seventeen cho ra mắt phim điện ảnh đầu tay: Seventeen Power of Love: The Movie (tựa Việt: Seventeen sức mạnh của tình yêu) nhằm mang đến những màn trình diễn hấp dẫn cho khán giả toàn cầu. Phim còn là những lời chia sẻ đầy cảm xúc của các thành viên trong nhóm sau 7 năm hoạt động.

Tái hiện concert Power of Love hoành tráng

Do là một bộ phim âm nhạc, Seventeen Power of Love: The Movie tập trung mạnh vào những màn trình diễn của 13 chàng trai tại concert trực tuyến Power of Love.

Phim đi theo cách vận hành của Seventeen là chia theo từng nhóm nhỏ gồm Performance, Hip-Hop và Vocal rồi dẫn đến màn thể hiện tổng thể của từng thành viên.

Các ca khúc cũng vì thế mà đi theo thứ tự trên. Mỗi phần nhạc cất lên thì ai nấy đều đắm chìm trong âm thanh tuyệt vời kết hợp với vũ đạo xuất sắc trên màn ảnh rộng.

Phim tái hiện phần hình ảnh chỉn chu và hoành tráng của buổi concert. Những góc quay được cân nhắc kỹ lưỡng, thu nhỏ hay phóng to một cách hiệu quả để làm nổi bật biểu cảm hay vũ đạo của từng thành viên.

Những ca khúc quen thuộc như: Crush, Anyone, Clap, Ready to love, Crazy in Love, Network Love, Fast Pace, Bittersweet, I Wish hay Fear nay khoác lên mình một lớp áo hoàn toàn khác và ngập tràn màu sắc. Với lợi thế vũ đạo, mỗi bài hát là một bữa tiệc thịnh soạn về cả phần nghe và nhìn.

Với ý nghĩa kỷ niệm 7 năm hoạt động cùng nhau, Carat sẽ chứng kiến những tương tác thú vị trên sân khấu giữa các thành viên mà họ chưa từng thấy trước đây. Sự thiếu vắng của Jun và The8 được bù đắp bằng những video mà họ ghi hình từ trước để kết hợp mượt mà cùng 11 đồng đội còn lại.

Tuy có thời lượng lên đến gần 2 tiếng nhưng người hâm mộ như đang đứng giữa một buổi concert ngoài đời thực và cảm nhận được sự bùng nổ từ hàng trăm nghìn tiếng hò reo và độ nóng trên sân khấu.

Seventeen Power of Love: The Movie “bức thư tình” gửi đến Carat

Xen kẽ giữa những ca khúc và phần phỏng vấn và chia sẻ của các thành viên trong nhóm về chặng đường đã qua. Nhờ việc chia nhỏ thành 3 nhóm phụ, Seventeen Power of Love: The Movie có dư dả thời lượng để khai thác mối quan hệ giữa họ.

So với nhiều nhóm nhạc khác, Seventeen được đánh giá cao nhờ tự sáng tác các ca khúc và vũ đạo của nhóm. Do đó mà họ cũng chia sẻ về quá trình lên ý tưởng, viết lời, chọn vũ đạo và cho ra mắt một ca khúc. Từ đây mà những mối quan hệ hài hước, câu chuyện hậu trường phía sau sân khấu lần lượt được hé lộ.

Carat hẳn sẽ phát cuồng khi biết S.Coups và Mingyu là những người viết lời lâu nhất nhóm, Woozi tự nhận nhóm Vocal là nghịch phá nhất trong tất cả hay Hoshi dung hòa phong cách của các thành viên nhóm Performance.

Seventeen đã tâm sự những quan điểm và những góc nhìn khác nhau về tình yêu, tình bạn, cuộc sống dẫn đến ý tưởng cho từng ca khúc, cách họ thay đổi lời nhạc If I vào phút cuối để mang đến một bài hát hoàn toàn khác. Bên cạnh đó là cách từng người nhìn lại quãng thời gian 7 năm đã qua.

Nhưng trên hết, Seventeen Power of Love: The Movie chính là những lời chân tình mà Seventeen dành cho Carat. Với họ, fandom chính là đơn vị tính khối lượng của kim cương, là sự tồn tại giúp cho những viên kim cương mang tên Seventeen tỏa sáng.

Mỗi thành viên đã nói lên tiếng lòng của mình để cảm ơn Carat vì đã đồng hành, ở bên họ trong suốt thời gian qua hay cách mà âm nhạc đã truyền cảm hứng cho tất cả. Không những thế, 13 chàng trai còn hứa hẹn một màn tái ngộ còn hấp dẫn hơn nữa trong tương lai.

Seventeen Power of Love: The Movie chính là bộ phim tài liệu âm nhạc trọn vẹn cả về mặt hình ảnh lẫn cảm xúc dành cho fandom Carat của

Seventeen nói riêng và người hâm mộ Kpop nói chung trên toàn thế giới. Tác phẩm hứa hẹn sẽ giúp khán giả đắm chìm trong không khí sôi động của buổi biểu diễn hoành tráng bậc nhất năm 2021.

Seventeen Power of Love: The Movie hiện đang khởi chiếu tại rạp.