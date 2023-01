Quá đau lòng: Bé trai rơi xuống ống trụ bê tông ở Đồng Tháp đã qua đời

(PLO)- Bị nghi phạm dùng dao đâm đứt gân tay, Thiếu tá Đội phó Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, vẫn quật ngã nam thanh niên có lệnh truy nã này.

03/01/2023 18:36

(PLO)- Các trinh sát Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM triệt phá đường dây cá cược qua mạng.