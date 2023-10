Quận 1 phải là nơi đầu tiên chuyển hoá Nghị quyết 98 để tạo sự đột phá

Ngày 14-10, Ban Chấp hành Đảng bộ quận 1 khoá XII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 18 mở rộng. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đánh giá cao những kết quả khá toàn diện mà Quận uỷ quận 1 lãnh đạo, từ đó quận 1 đã có những đóng góp vào kết quả chung của toàn TP.HCM.

Trong đó quận 1 đã triển khai rất tốt không gian văn hoá Hồ Chí Minh, tạo được niềm tin của lãnh đạo TP, cảm hứng trong cán bộ, đảng viên và sự đồng tình, ủng hộ của người dân.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính cũng khẳng định sự đi đầu của quận 1 trong hiện đại hoá nền hành chính, tiến tới xây dựng chính quyền số. Hay chủ trương vận động các tổ chức, hộ gia đình xây dựng nhà vệ sinh công cộng tuy được xem là việc nhỏ nhưng là việc được xã hội quan tâm…

Thời gian tới, về công tác chính trị tư tưởng, Chủ tịch Phan Văn Mãi nhìn nhận việc nắm và giải quyết các vấn đề liên quan đến tâm tư, tình cảm của người dân rất quan trọng.

Theo ông, qua việc sắp xếp khu phố, quận, phường tới đây thì tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, người dân là việc nổi lên rất rõ ràng. Thậm chí có thể trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành của quận còn có cán bộ băn khoăn, chưa rõ. Do đó quận cần giải quyết vấn đề tư tưởng này, tạo sự đồng thuận và hình thành quyết tâm triển khai chủ trương trong thời gian tới.

Ông Phan Văn Mãi cũng lưu ý quận 1 trong việc triển khai chủ trương thu phí lòng đường, vỉa hè thời gian tới. Ông cho rằng việc này tưởng chừng đơn giản, nghĩ là việc của các phường, phòng đô thị nhưng việc này đang nhận được nhiều ý kiến khác nhau từ giới chuyên gia, cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức, doanh nghiệp, người dân.

“Chúng ta phải giải quyết vấn đề này về nhận thức, tư tưởng mới thực hiện hành động được” – ông nói.

9 tháng đầu năm 2023, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận 1 cơ bản được phục hồi. Trong đó, tăng trưởng khu vực thương mại - dịch vụ đạt 10,12% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt 11.508 tỉ đồng.

Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, môi trường tiếp tục được tăng cường và đạt hiệu quả; tình trạng vi phạm xây dựng được kìm chế, không phát sinh so với cùng kỳ năm 2022.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động chính trị - xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn…