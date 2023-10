Quận 1 yêu cầu xử nghiêm bãi giữ xe thu phí cao, chiếm vỉa hè

Ngày 19-10, Chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM đã có công văn gửi đến một số phòng, ban chuyên môn và UBND 10 phường trên địa bàn quận 1 về việc tăng cường công tác xử lý các bãi xe vi phạm lấn chiếm vỉa hè và thu phí giữ xe giá cao trên địa bàn quận 1.



Công văn nêu: Ngày 13-10, Báo Pháp Luật TP.HCM có đưa tin “Bát nháo giá vé giữ xe tại trung tâm TP.HCM” phản ánh tại khu vực trung tâm một số bãi gửi xe thu phí giá cao; không niêm yết bảng giá theo quy định và các bãi xe này lấn chiếm lòng lề đường cản trở người đi bộ.a

Trước tình hình có dư luận phản ánh nêu trên, UBND quận 1 chỉ đạo tăng cường xử lý các bãi xe vi phạm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND quận 1 giao cho Phó chủ tịch UBND phụ trách chịu trách nhiệm chỉ đạo Công an quận 1, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị, Đội quản lý trật tự đô thị và 10 phường tăng cường kiểm tra xử nghiêm các bãi xe không phép vi phạm lấn chiếm vỉa hè và thu phí giữ xe cao. Trong đó, tập trung các bãi giữ xe vi phạm do Sở Giao thông Vận tải có văn bản đề nghị xử lý. Đồng thời, chỉ đạo làm rõ nhiệm vụ các đơn vị không xử lý nghiêm để bãi xe tiếp tục vi phạm….

Cũng trong chiều 19-10, PLO về tình hình hoạt động kinh doanh trông giữ xe tại quận 1, TP.HCM, ông Lê Tiến Sĩ, Chánh Văn phòng UBND quận 1, cho biết theo thống kê hiện nay trên địa bàn quận 1 có tổng cộng 119 điểm giữ xe có đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, quận còn cấp 823 giấy phép sử dụng tạm thời một phần hè phố để trông giữ xe hai bánh không thu phí đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Về xử lý các trường hợp vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ trông giữ xe thì trong 9 tháng đầu năm 2023, quận và các phường đã tiến hành kiểm tra và xử lý 117 lượt các điểm kinh doanh dịch vụ giữ xe có vi phạm.

Lực lượng quản lý đô thị phường, công an UBND phường Bến Thành kiểm tra các điểm giữ xe tại địa bàn. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Đối với việc xử lý các bãi giữ xe tự phát, lấn chiếm lòng đường, hè phố xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, UBND quận cũng thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng như Đội trật tự đô thị, đội CSGT công an quận 1, UBND, công an 10 phường tăng cường kiểm tra, xử lý và đã lập gần 6000 vụ phạt tiền hơn 12 tỉ đồng.

Đối với tình trạng một số nơi người dân tự tổ chức gửi xe không xin phép và chiếm lối đi bộ, thu phí giữ xe quá quy định, theo ông Sĩ để giải quyết các vấn đề trên UBND quận đã phối hợp và tạo điều kiện cho lực lượng thanh niên xung phong tổ chức các điểm trông giữ xe đúng quy định cho người dân và du khách vào những dịp lễ hội, các sự kiện lớn của TP.

Bên cạnh đó, quận cũng đã có kiến nghị UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép sử dụng khu đất trống chưa triển khai dự án ở khu vực trung tâm TP bố trí tạm các bãi giữ xe phục vụ vui chơi giải trí của người dân và du khách vào các dịp lễ hội, các sự kiện để hạn chế tình trạng bãi xe tự phát, giữ xe quá giá quy định.

NGUYỄN HIỀN