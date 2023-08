Quảng Nam đề nghị Cục Đăng kiểm kiểm tra tàu hoán cải

(PLO)- Sau vụ lật ca nô làm 17 người chết ở bờ biển Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra an toàn của phương tiện hoán cải từ SI lên SB.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam thành lập đoàn kiểm tra an toàn kỹ thuật của phương tiện thủy nội địa hoán cải từ tiêu chuẩn SI lên tiêu chuẩn SB đang hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia Hội An - Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Theo văn bản, vụ tai nạn của tàu QNa 1152 (tàu composite hoán cải từ cấp đăng kiểm VR-SI sang cấp VR-SB) khiến 17 người chết vào ngày 26-2-2022 trên tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia Hội An – Cù Lao Chàm, đã gây hoang mang, lo lắng cho chính quyền địa phương, các chủ doanh nghiệp, lái tàu và người dân tham gia giao thông trên tuyến.

Do đó, việc tổ chức kiểm tra thực tế để đánh giá lại các phương tiện đã hoán cải từ vùng hoạt động SI lên SB theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định hiện hành của pháp luật áp dụng cho các phương tiện đã hoán cải trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam sớm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập đoàn kiểm tra thực tế các phương tiện đã hoán cải nêu trên, đề xuất các biện pháp khắc phục (nếu có) để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, tránh gây hoang mang, lo lắng cho chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân đi lại.

Trước đó, chiều 26-2, ca nô QNa 1152 của Công ty Phương Đông do ông Lê Sen làm thuyền trưởng chở 39 người từ bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm về Cửa Đại. Khi đến vị trí cách bờ khoảng 1,5 hải lý thì gặp nạn khiến 17 người thiệt mạng.

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy; khởi tố bị can đối với thuyền trưởng Lê Sen để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

