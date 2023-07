Quảng Ninh bắn pháo sáng gọi tàu thuyền về bờ

Triển khai công tác phòng, chống bão số 1 sẽ vượt bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc vào vịnh Bắc Bộ rạng sáng mai, từ hôm qua, 16-7, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã lên kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho 1.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ ứng trực. 60 ô tô, tàu xuồng cũng được kiểm tra máy móc, nhiên liệu để thường trực chống bão.

Theo kế hoạch hiệp đồng, các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 với hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và gần trăm phương tiện, xe đặc chủng sẵn sàng triển khai ngay khi có yêu cầu, nhất là các địa phương có biển và tàu thuyền trên vịnh Hạ Long.

Từ tối ngày hôm qua, biên phòng đã bắn pháo hiệu tại hai điểm là đảo Cô Tô và cảng Vạn Gia, thành phố Móng Cái. Tối nay, 17-7, lực lượng biên phòng tiếp tục bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền còn ngoài khơi về bờ tránh bão.

Tại khu vực cảng Đường Hoa, huyện Hải Hà, đến sáng nay đã có hơn 700 tàu thuyền của ngư dân Quảng Ninh và một số tỉnh về neo đậu an toàn. Ông Lê Quý Trọng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá huyện Hải Hà cho biết, tại khu vực này có 3 âu tàu và 2 bến phụ. Các tàu về neo đậu tránh bão được kết bè theo từng lớp. Mỗi tàu chỉ có một người trực và khi bão đổ bộ, tất cả phải lên bờ.

Ông Hồ Đức Quang, Chủ tịch UBND huyện Hải Hà cho biết lực lượng phòng chống thiên tai của huyện đã bố trí ứng trực 24/24, bám sát địa bàn đến từng phương tiện, từng hộ nuôi trồng thủy sản để đảm bảo trước khi bão vào kiểm soát được toàn bộ.

Còn tại thành phố Móng Cái, do nhiều năm qua không có cơn bão lớn nên chính quyền tăng cường kiểm tra, lưu ý người dân không chủ quan.

Bí thư Thành ủy Hoàng Bá Nam cho hay sáng nay, trực tiếp Chủ tịch UBND Móng Cái đã đi kiểm tra hai đảo tiền tiêu Vĩnh Trung, Vĩnh Thực. Tính đến, 15 giờ chiều nay, tất cả người dân trên các lồng bè đã lên bờ.

Thành phố Hạ Long là nơi có nhiều điểm tránh trú bão lớn nhất tỉnh Quảng Ninh. Cũng vì vậy, công tác neo đậu, chằng buộc tàu thuyền đón bão được kiểm tra kỹ lưỡng. Phó Chủ tịch Nguyễn Tuấn Minh cho biết lúc sáng đã cho lực lượng đi kiểm tra trực tiếp chín điểm neo đậu ở vùng lõi vịnh Hạ Long và ven bờ. Hơn 600 phương tiện đã được thông tin để về nơi tránh, trú bão an toàn.

Cầu Bãi Cháy là con đường huyết mạch nối thành phố Hạ Long với Hòn Gai. Tuy nhiên, nếu bão vào mà khu vực này có gió cấp 6 trở lên thì sẽ cấm cầu.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất sau bão số 1

Cập nhật tình hình bão số 1 cuối giờ chiều nay, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đêm nay bão sẽ vượt bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, sau đó đi theo bờ biển Trung Quốc và đổ bộ vùng biên giới Việt – Trung.

Các đài khí tượng quốc tế đều dự báo như vậy. Theo đó, sau khi đi vào đất liền ở vùng biên giới Việt - Trung, tâm bão tiến sâu các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, rồi tan dần.

Theo dự báo mới nhất, bão số 1 sức gió mạnh nhất cấp 9, giảm một cấp so với dự báo lúc sáng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay đến 19-7, khu vực Đông Bắc, Việt Bắc có mưa to đến rất to. Khu vực Tây Bắc, vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa to. Các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái. Các đô thị cần đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng.