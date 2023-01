Quốc lộ 1 và quốc lộ 62 ùn tắc gần 4 giờ vì tai nạn ở cao tốc TP.HCM - Trung Lương

(PLO)- Ảnh hưởng từ vụ tai nạn giữa xe Container và xe ô tô 5 chỗ trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, quốc lộ 62 và quốc lộ 1 qua địa phận Long An bị ùn tắc nhiều giờ.

Chiều 12-1, tại TP Tân An, tỉnh Long An, tuyến đường dài khoảng 3 km trên quốc lộ 62 từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (thuộc địa phận xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An) đến ngã tư tuyến tránh quốc lộ 1 bị ùn tắc nghiêm trọng.

Các phương tiện nối thành hàng dài, nhích từng chút trên tuyến quốc lộ 62. Nhiều xe đã lấn sang làn đường bên trái chạy ngược chiều, làm cho tình trạng ùn tắc dài hơn.

Bên cạnh đó, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua đi qua cầu Bến Lức, tình trạng ùn tắc kéo dài, các phương tiện chạy sang cả 3 làn đường xếp hàng dài kẹt hơn 5km từ Cầu Voi ( xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) đến ngã tư Long Kim ( thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức).

Tình trạng này cũng khiến các xe hai bánh lưu thông cùng chiều gặp khó khăn, gây ùn tắc nối dài.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 13 giờ 45 phút cùng ngày, xe container 61R - 016.29 kéo theo rơ moóc 61R- 054.64 chở nhiều cuộn giấy di chuyển ở làn 1 trên cao tốc theo hướng Trung Lương đi TP.HCM.

Khi đến Km 32+800 (thuộc địa phận xã Hướng Thọ Phú, TP Tân An, tỉnh Long An) thì xe Container rơi các cuộn giấy chở phía sau xuống đường, trong đó một cuộn giấy đè trúng ô tô con 51G-075.36 đang chạy cùng chiều, khiến 3 người trên xe ô tô con bị thương.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng có mặt điều tiết cho các phương tiện từ cao tốc TP.HCM- Trung lương theo quốc lộ 62 di chuyển theo hướng ra quốc lộ 1. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc trên 2 tuyến quốc lộ vẫn kéo dài.

Đến hơn 19 giờ, khi vụ tai nạn trên cao tốc xử lý xong thì phương cũng dần trở lại bình thường.

HUỲNH DU