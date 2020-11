Sau khi được truyền thông thế giới chúc mừng đắc cử tổng thống Mỹ, trên trang web của mình, ứng viên Joe Biden đã liệt kê bốn việc ông ưu tiên thực hiện sau khi tiếp nhận quyền lực.

COVID-19



Ông Biden đeo khẩu trang khi xuất hiện trước cử tri TP Wilmington, bang Delaware (Mỹ) ngày 12-8. Ảnh: REUTERS

Đối phó với đại dịch COVID-19 được xem là ưu tiên hàng đầu của ông Biden. Trong lĩnh vực này, ông và cộng sự của mình đã đưa ra bảy cam kết để thực hiện lời hứa lúc tranh cử.

Đảm bảo tất cả người Mỹ được thường xuyên tiếp cận các dịch vụ xét nghiệm miễn phí và đáng tin cậy

Ông Biden sẽ tăng các cơ sở xét nghiệm tập trung và đầu tư vào phát triển các biện pháp xét nghiệm tại nhà và xét nghiệm nhanh.

Nâng cấp thiết bị bảo vệ sức khỏe cá nhân

Ông dự kiến cung cấp cho tất cả các địa phương những dụng cụ phòng dịch cần thiết và viện dẫn Đạo luật sản xuất quốc phòng để tăng cường sản xuất khẩu trang và các dụng cụ y tế khác. Đặc biệt, những khu vực có nguy cơ cao sẽ được ưu tiên đáp ứng đầy đủ.

Cung cấp các chỉ dẫn rõ ràng, nhất quán, dựa trên bằng chứng về cách cộng đồng nên điều hướng đại dịch

Ông Biden sẽ chỉ đạo Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cung cấp các chỉ dẫn cụ thể dựa trên bằng chứng về các cách điều chỉnh hoạt động để phù hợp tình hình dịch bệnh.



Có kế hoạch phân phối hiệu quả, công bằng các phương pháp điều trị và vaccine

Chính quyền ông Biden sẽ đầu tư 25 tỉ USD sản xuất và phân phối vaccine để đảm bảo mọi người đều có thể tiếp cận một cách miễn phí và ông đảm bảo rằng chính trị không can thiệp vào quá trình này.

Bảo vệ người già những người có nguy cơ lây nhiễm cao

Biết được đây là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất, ông Biden sẽ phát triển hệ thống thông tin tổng quan về tình hình dịch bệnh trên toàn quốc để họ có thể áp dụng các biện pháp phòng ngừa cần thiết.



Xây dựng lại và mở rộng hệ thống phòng dịch để dự đoán, ngăn chặn và giảm thiểu các mối đe dọa đại dịch

Như đã cam kết lúc tranh cử, sau khi nhậm chức, ông sẽ ngay lập tức khôi phục Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng về An ninh Y tế Toàn cầu và Miễn dịch và quay lại làm thành viên Tổ chức Y tế Thế giới.

Bắt buộc khẩu trang trên toàn quốc

Nhóm của ông sẽ có cuộc làm việc với thống đốc và thị trưởng các bang và khuyến khích người dân Mỹ chung tay vượt qua khủng hoảng.

Phục hồi kinh tế



Trong thời kỳ khủng hoảng hiện tại, ông Biden có kế hoạch tạo ra hàng triệu công việc được trả lương cao để mang đến cho các gia đình lao động Mỹ những công cụ, lựa chọn và sự tự do mà họ cần để khôi phục lại kinh tế.



Điều này bắt đầu bằng một chiến lược thực sự để đối phó với đại dịch vì nước Mỹ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng việc làm cho đến khi họ kiểm soát được dịch bệnh.

Việc ông Biden thực hiện chiến lược toàn diện để kiểm soát đại dịch và mở cửa lại nền kinh tế một cách hiệu quả và khôn khéo để vừa bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của người dân và vừa thúc đẩy hoạt động kinh tế.



Ngoài ra, ông dự kiến cung cấp cho chính quyền các địa phương sự trợ giúp mà họ cần để các nhà giáo dục, nhân viên cứu hỏa và người làm trong các lĩnh vực quan trọng khác không bị sa thải. Đồng thời, ông cam kết sẽ mở rộng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trong khủng hoảng COVID-19 để giúp đỡ những người không có việc làm.

Thúc đẩy công bằng xã hội

Tin rằng nước Mỹ không thể trở nên tốt hơn nếu không có sự bình đẳng chủng tộc trong nền kinh tế Mỹ, ông Biden đang loại bỏ các yếu tố cản trở người dân tham gia vào nền kinh tế và mở rộng khả năng tiếp cận cơ hội và thực thi đầy đủ các chính sách và luật pháp đối với tất cả công dân của mình.



Ông Biden có cuộc gặp gỡ với cử tri da màu trong quá trình vận động tranh cử. Ảnh: GETTY IMAGES

Cụ thể, chính quyền Biden-Harris cam kết sẽ thúc đẩy đầu tư công-tư thông qua một kế hoạch kinh tế mới; Thực hiện một cam kết lịch sử về quyền bình đẳng trong mua sắm liên bang; Đảm bảo cho tất cả mọi người được quyền sở hữu nhà ở và tiếp cận nhà ở giá cả phải chăng; Đảm bảo công bằng trong quản lý, đào tạo và cơ hội giáo dục đại học kết nối với công việc trong tương lai; Đảm bảo người lao động da màu được trả công bằng và đối xử công bằng v.v.



Từng là luật sư ở bang San Francisco và sau đó là Tổng chưởng lý bang California, ứng viên phó tổng thống Kamala Harris đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để đấu tranh vì công lý cho người dân và công lý bình đẳng theo luật pháp. Bà cùng ông Biden đang nỗ lực tăng cường cam kết của chính phủ đối với hệ thống tòa án và cải cách hệ thống tư pháp hình sự.



Cụ thể, chính quyền Biden-Harris sẽ làm việc với quốc hội để thông qua luật cải cách cảnh sát bao gồm: Cấm tuyệt hành vi khiến người khác nghẹt thở; Ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí chiến tranh cho lực lượng cảnh sát; Tăng cường giám sát và giải trình để xây dựng một tiêu chuẩn sử dụng vũ lực kiểu mẫu và thành lập một ủy ban quốc gia về giám sát cảnh sát.

Biến đổi khí hậu

Trong quá trình tranh cử, ông Biden đã cam kết sẽ đưa Mỹ tham gia lại Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu mà trước đó Tổng thống Donald Trump đã rút khỏi. Trước các cử tri, ông đã hứa ngoài việc giúp nước Mỹ thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và COVID-19, ông sẽ dẫn dắt người dân vượt qua các thách thức về môi trường dai dẳng.

"Đại dịch COVID-19 nhắc nhở chúng ta rằng các chính sách về năng lượng và môi trường trong quá khứ đã gây ra thất bại sâu sắc như thế nào đối với cộng đồng" - ông viết trên trang web với hy vọng trước năm 2050, Mỹ sẽ đạt được mức phát thải ròng bằng không trên toàn nền kinh tế.

Theo ông, biến đổi khí hậu đặt ra một mối đe dọa hiện hữu - không chỉ đối với môi trường, mà còn đối với sức khỏe, cộng đồng, an ninh quốc gia và nền kinh tế. Nó gây thiệt hại cho cộng đồng bằng những cơn bão với mức tàn phá lớn, khiến an ninh quốc gia gặp rủi ro do dẫn đến bất ổn khu vực.

Điều đó đòi hỏi quân đội Mỹ phải thực hiện các hoạt động cứu trợ người dân, chính vì thế, một số khu vực không được kiểm soát có thể trở thành mục tiêu của các hoạt động khủng bố.

Hiện ông đang làm việc để khởi động một nỗ lực quốc gia nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, bền vững và mang lại một tương lai năng lượng sạch - nơi mọi người đều có quyền tiếp cận công bằng.

COVID-19 đã làm mất đi hàng triệu việc làm của người Mỹ, trong đó có hàng trăm nghìn người trong lĩnh vực năng lượng sạch. Ông Biden sẽ ngay lập tức đầu tư vào các chương trình thúc đẩy tạo việc làm bền vững, đặc biệt các ngành công nghiệp mới thân thiện với môi trường và là kết quả nghiên cứu từ các phòng thí nghiệm và trường đại học quốc gia Mch những sản phẩm mới hơn và tốt hơn do chính người Mỹ sản xuất và được kết hợp với nhau bằng cách sử dụng nguyên liệu, vật liệu do các doanh nghiệp nhỹ.

Ngoài ra, ông cũng khuyến khíỏ, các trang trại gia đình và người tạo việc làm trên khắp nước Mỹ cung cấp.