Báo The Times of Israel cho hay, năm quốc gia châu Âu trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 26-3 đã bác bỏ quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, công nhận Cao nguyên Golan là lãnh thổ của Israel và bày tỏ lo ngại hành động này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Bỉ, Anh, Pháp, Đức và Ba Lan khẳng định rằng lập trường của châu Âu không thay đổi và cao nguyên Golan là lãnh thổ Syria do Israel chiếm đóng, theo luật pháp quốc tế được ghi nhận trong các nghị quyết của Liên hợp quốc.

“Chúng tôi không công nhận chủ quyền của Israel đối với các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng kể từ tháng 6 năm 1967, bao gồm Cao nguyên Golan và chúng tôi không coi chúng là một phần lãnh thổ của nhà nước Israel”, Đại sứ Bỉ Marc Pesteen de Buytswerve nói với các phóng viên.

“Chúng tôi bày tỏ những quan ngại sâu sắc về hậu quả rộng lớn hơn của việc công nhận sự thôn tính bất hợp pháp và hậu quả đối với khu vực rộng lớn hơn”, ông de Buytswerve nói bên cạnh các đại sứ của bốn quốc gia khác.





Đại sứ Bỉ Marc Pesteen de Buytswerve nói bên cạnh các đại sứ của bốn quốc gia châu Âu khác. Ảnh: TIMES OF ISRAEL

Ba nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi Israel rút khỏi cao nguyên Golan mà nước này chiếm đóng từ Syria trong “Chiến tranh Sáu ngày”năm 1967.

Sau đó, vùng đất này đã áp dụng luật pháp của Israel vào khu vực này vào năm 1981, một bước đi tương đương với việc thôn tính, nhưng động thái này không bao giờ được quốc tế công nhận.

Hôm 25-3, ông Trump đã ký một tuyên bố trong đó Mỹ công nhận cao nguyên Golan chiến lược là lãnh thổ của Israel, phá vỡ lập trường hàng thập kỷ của Mỹ về vấn đề này.

Quyền Đại sứ của Mỹ Jonathan Cohen đã nói trong một cuộc họp của hội đồng về Trung Đông rằng Washington đã đưa ra quyết định nhằm chống lại Tổng thống Syria Bashar Assad và Iran. Và vì có thể không có thỏa thuận hòa bình nào đáp ứng thỏa đáng các nhu cầu an ninh của Israel ở Cao nguyên Golan.





Quyền Đại sứ của Mỹ tại Liên hợp quốc Jonathan Cohen. Ảnh: AP

Nga và Trung Quốc đã lên tiếng phản đối quyết định của Mỹ trong cuộc họp của hội đồng cũng như Indonesia và Nam Phi, hai quốc gia ủng hộ mạnh mẽ Palestine.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ thảo luận về động thái của Mỹ vào hôm 27-3 để thảo luận về tương lai của lực lượng gìn giữ hòa bình được triển khai trên cao nguyên Golan, được gọi là UNDOF.