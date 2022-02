“Chúng tôi đã bị bỏ lại một mình. Có ai sẵn sàng ra trận vì chúng tôi? Thành thật mà nói, tôi không thấy ai cả. Ai sẵn sàng cung cấp cho Ukraine sự đảm bảo về tư cách thành viên NATO? Thành thật mà nói, mọi người đều sợ hãi” - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn về thái độ của phương Tây. Mỹ và phương Tây tiếp tục lên án Nga

Xe thiết giáp của lực lượng Ukraine di chuyển trên đường phố thủ đô Kiev ngày 25-2. Ảnh: REUTERS Xe thiết giáp của lực lượng Ukraine di chuyển trên đường phố thủ đô Kiev ngày 25-2. Ảnh: REUTERS Sau đợt trừng phạt phủ đầu Nga hôm 24-2, Mỹ và phương Tây trong ngày 25-2 tiếp tục có các động thái khác nhằm phản đối chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hạ viện Mỹ vừa ra một dự thảo nghị quyết đề xuất Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an, theo trang tin Axios. Dự thảo nghị quyết nêu rõ rằng hành động của Nga “gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế” và “đi ngược lại với trách nhiệm và nghĩa vụ của nước này (Nga) với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) công bố thêm hàng loạt lệnh trừng phạt nặng nề nhắm vào các ngành công nghiệp dầu mỏ, ngân hàng, công nghệ và hàng không của Nga, theo đài RT. Động thái này cũng sẽ nhắm vào nguồn tiền của giới thượng lưu Nga ở châu Âu, tước quyền tiếp cận ưu đãi của các nhà ngoại giao và doanh nhân nước này ở EU. Trung Quốc dỡ bỏ tất cả hạn chế nhập khẩu lúa mì với Nga

Họp báo ngày 25-2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đi ngược với luồng ý kiến chỉ trích Nga của cộng đồng quốc tế khi không lên án động thái leo thang quân sự của Nga và chỉ trích Mỹ “vô trách nhiệm” khi “thổi bùng lửa” chiến tranh Nga - Ukraine. “Trung Quốc đã có thái độ có trách nhiệm và thuyết phục tất cả các bên không leo thang căng thẳng hoặc kích động chiến tranh. Những người làm theo sự chỉ đạo của Mỹ trong việc châm ngòi lửa rồi đổ lỗi cho người khác mới thực sự vô trách nhiệm” - bà Hoa khẳng định, theo đài CNN. Trung Quốc ngày 24-2 tuyên bố dỡ bỏ tất cả hạn chế nhập khẩu lúa mì đối với Nga giữa lúc nước này phải đối mặt với vòng vây cấm vận từ phương Tây. Trung Quốc lâu nay hạn chế nhập khẩu ngũ cốc của Nga do lo ngại liên quan kiểm dịch thực vật - các biện pháp kiểm soát dịch bệnh trên thực vật, đặc biệt là trên cây nông nghiệp.