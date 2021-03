Chính biến Myanmar: Liên Hợp Quốc phải quyết đoán hơn

Tới thời điểm hiện tại, phản ứng từ cộng đồng quốc tế đối với những gì đang xảy ra ở Myanmar về cơ bản vẫn chưa tạo ra được bất kỳ thay đổi đáng kể nào. chính quyền quân sự và người biểu tình thời gian qua vẫn tiếp tục đụng độ đẫm máu với lượng người thương vong đáng lo ngại. Không bàn tới những động thái đơn lẻ từ các cường quốc, những tổ chức quốc tế như liên hợp quốc (LHQ) dù nhận được kỳ vọng nhưng cũng chưa đưa ra được lối thoát hay hành động cụ thể nào cho khủng hoảng Myanmar.

Liên Hợp Quốc đã làm được những gì?

Theo hãng tin Reuters, hiện đã có ít nhất bốn cuộc họp diễn ra tại các cơ quan thuộc LHQ với hai cuộc họp của Hội đồng Bảo an và hai cuộc họp của Đại hội đồng. Kết quả chung của những cuộc họp này đều là bày tỏ lo ngại trước diễn biến bạo lực ở Myanmar, kêu gọi các bên liên quan giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình và cân nhắc khả năng sử dụng các biện pháp răn đe có sức nặng hơn.

Đến ngày 26-2, khi những thông tin về người biểu tình bị bắn chết bắt đầu xuất hiện, Đặc phái viên LHQ tại Myanmar - bà Christine Schraner Burgener bất ngờ lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế “không công nhận hoặc hợp pháp hóa” việc quân đội Myanmar tiếp quản quyền lực và cực lực phản đối hành vi bạo lực của chính quyền này.

Quan điểm nói trên cũng tiếp tục được phản ánh thông qua loạt phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres trong tháng 2 khi ông khẳng định sẽ huy động toàn diện sức ép quốc tế để “đảm bảo rằng cuộc chính biến mà phe quân đội gây ra sẽ thất bại”.

Bên cạnh đó, LHQ cũng đang bị đặt vào tình thế khó xử trong cuộc chiến giành ghế đại sứ đại diện giữa phe dân sự và phe quân đội Myanmar sau khi chính quyền quân sự tuyên bố cách chức Trưởng phái đoàn đại diện Myanmar - Đại sứ Kyaw Moe Tun vì đã có bài phát biểu quyết liệt kêu gọi LHQ can thiệp hồi tuần trước. Người được chỉ định thay thế là Phó trưởng phái đoàn U Tin Maung Naing sau khi nhậm chức được vài ngày đã lập tức từ chức không rõ lý do, nhiều khả năng là không chịu nổi áp lực xung quanh. Do không còn ai khác nên tư cách đại diện của ông Kyaw Moe Tun trước mắt vẫn được lhq công nhận .