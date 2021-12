Sau khi được phát hiện lần đầu ở Nam Phi, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) liệt vào danh sách biến thể đáng lo ngại.



Omicron lây nhiều ở người trẻ, nhiễm nhiều nhưng nhập viện, tử vong ít

Ngày 2-12, chính quyền tỉnh Gauteng - tâm chấn của đợt bùng phát COVID-19 mới nhất ở Nam Phi cho biết biến thể Omicron đang lây lan nhanh hơn so với biến thể Delta hoặc bất kỳ biến thể nào trước đó, theo hãng tin Bloomberg.

Cụ thể, tỉnh này cho biết đợt bùng phát này là "sự gia tăng mạnh nhất về số lượng các ca nhiễm cộng đồng ở Nam Phi, và điều này cho thấy Omicron là một biến thể dễ lây lan hơn.



Chuyên gia Shabir Madhi, thuộc Đại học Witwatersrand (Nam Phi) cho biết: "Omicron dường như đang lây truyền với tốc độ nhanh hơn Delta, nhưng đồng thời là tỷ lệ nhập viện của chúng tôi có phần giảm nhẹ hơn".



Nam Phi đang là nơi đầu tiên phát hiện biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2. Ảnh: AFP

Chuyên gia này tỏ ra lạc quan và tin rằng "dù tổng số ca bệnh có thể sẽ nhiều hơn, nhưng số ca nhập viện và tử vong sẽ thấp hơn".

Trên trang Healthline, bà Rebekah Ann Vreeland Sensenig - chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của bang Virginia (Mỹ) cho biết có thể sẽ mất thêm vài tuần nghiên cứu để xác định độc lực và mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron.



"Tin tốt là tất cả thông tin chúng tôi thu được từ Nam Phi cho thấy các triệu chứng gây ra do biến thể Omicron dường như nhẹ hơn của Delta" - bà Sensenig nói.



Tuy nhiên, bà cũng lưu ý rằng điều này có thể là do biến thể Omicron hiện chủ yếu lây nhiễm ở những người trẻ, những người có khả năng miễn dịch chống lại bệnh tật tốt hơn.



WHO cũng cho biết "hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến Omicron khác với các triệu chứng của các biến thể khác".



Theo bà Sensenig, một số bác sĩ ở Nam Phi cho biết những người nhiễm biến thể Omicron ít bị mất vị giác hoặc khứu giác và đau cơ hơn. Tuy nhiên, các triệu chứng khác như sốt, ho và khó thở vẫn giống với các trường hợp mắc các biến thể khác.



Ngày 1-12, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết một bệnh nhân mắc biến thể Omicron do trở về từ Nam Phi "có các triệu chứng nhẹ đang được cải thiện".



Vẫn còn quá sớm để khẳng định điều gì



Theo WHO, vẫn còn quá sớm để biết liệu biến thể Omicron có làm gia tăng các trường hợp mắc COVID-19 nghiêm trọng hay không.



Ngày 2-12, bà Maria Van Kerkhove - Trưởng nhóm kỹ thuật thuộc bộ phận dịch bệnh khẩn cấp của WHO cho biết một số bệnh nhân nhiễm biến thể Omicron đang có các triệu chứng nhẹ, theo kênh NBC.

Tuy nhiên, cũng có báo cáo về các trường hợp bệnh chuyển nặng hơn. Về điều này, bà lưu ý số ca nhập viện có thể tăng lên do sự gia tăng chung của các trường hợp mắc các biển thể khác chứ không nhất thiết là do Omicron gây chết người hơn.



"Về mức độ nghiêm trọng, một số nghiên cứu đang được tiến hành, trong đó xem xét các trường hợp nhập viện và những cá nhân nhập viện để xác định liệu họ có bị biến thể này hay không. Chúng tôi cũng thu thập hình ảnh về một số trường hợp được phát hiện ở các quốc gia khác" - bà nói thêm.



Người dân Nam Phi xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19. Ảnh: AP

Bà Van Kerkhove cho biết thông tin ban đầu về Omicron (hay B.1.1.529) cho thấy biến thể này có một số lượng lớn các đột biến. Omicron cũng cho thấy nguy cơ gây tái nhiễm cao hơn so với các biến thể có khả năng lây truyền cao khác. Những người từng mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh có thể có nguy cơ tái nhiễm biến thể này cao hơn.

Trên kênh CNBC ngày 2-12, TS Scott Gottlieb - thành viên hội đồng quản trị hãng Pfizer cho biết các đợt bùng phát của các biến thể khác ở Nam Phi đã phần nào cản trở các nỗ lực nhằm xác định khả năng lây truyền và độc lực của Omicron.



Vì thế, các bác sĩ và chuyên gia y tế khẳng định vẫn cần thêm thời gian để đưa ra kết luận cuối cùng về mức độ nghiêm trọng của biến thể mới.

Omicron khả năng lớn lây lan nhanh hơn Delta, Beta



Ủy viên Bộ Y tế Công cộng Chicago, TS Allison Arwady lưu ý rằng chỉ trong vòng 12 ngày, 90% các ca COVID-19 mới ở Nam Phi đã được xác định là mắc biến thể Omicron. Trong khi đó, cả hai biến thể Beta và Delta phải mất khoảng 100 ngày để lây lan ra 80%-90% cả nước.

"Biến thể Omicron vượt qua Delta, vượt qua Beta một cách rất nhanh chóng. Vì vậy, nhiều khả năng nó sẽ dễ lây lan và truyền nhiễm cao hơn Delta" - theo TS Arwady. Chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, và là cố vấn cấp cao về chống COVID-19 của Nhà Trắng - TS Anthony Fauci cũng cho rằng khả năng lây lan nhanh chóng của biến thể này đáng lo ngại.



"Nó dường như đã thực sự lây lan khá nhanh ở Nam Phi, mặc dù số lượng tương đối nhỏ, nhưng khả năng lây nhiễm của nó đối với những người đã khỏi bệnh và ngay cả những người đã được tiêm chủng khiến chúng tôi phải thốt lên rằng 'Đây là thứ chúng ta phải quan tâm'" - theo TS Fauci. TS Fauci cho biết các chuyên gia sức khỏe cộng đồng đang tìm câu trả lời cho các câu hỏi như liệu biến thể Omicron có gây ra bệnh nặng hơn hay không, và liệu nó có thể vô hiệu hóa tác dụng của vaccine hay các biện pháp điều trị hay không.