Hãng tin Reuters hôm 5-12 dẫn lời Đại sứ Trung Quốc tại Washington Thôi Thiên Khải cho biết Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác bằng “thiện chí” trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.



Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Thôi Thiên Khải. Ảnh: XINHUA

Mối quan hệ Trung - Mỹ đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua vì các vấn đề thương mại, quyền con người và đại dịch COVID-19. Hôm 4-12, một bài xã luận đăng trên báo China Daily mô tả mối quan hệ song phương đang chuyển sang “một con đường nguy hiểm”.

“Để đưa mối quan hệ đi đúng hướng và thực sự cải thiện, hai bên cần phải thực hiện bằng thiện chí và niềm tin” - Đại sứ Thôi Thiên Khải phát biểu qua video tại Hội nghị thường niên của Viện Nghiên cứu Trung - Mỹ.

“Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc nên làm điều gì đó để làm hài lòng bất kỳ ai ở đây” - ông Thôi cho biết.

Căng thẳng giữa hai nước leo thang đáng kể vào tháng 7 năm nay khi Trung Quốc đóng cửa Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô. Động thái nhằm để trả đũa việc Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, bang Texas bị đóng cửa.

Đầu năm nay, Washington đã ra lệnh cắt giảm số phóng viên Trung Quốc thường trú tại Mỹ. Bắc Kinh sau đó đã trục xuất nhà báo của các tờ The New York Times, The Wall Street Journal và The Washington Post làm việc tại các văn phòng ở Trung Quốc.

Hành động tích cực

Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Quan hệ Mỹ - Trung, ông Steve Orlins đã hỏi Đại sứ Thôi về khả năng mở lại Lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Thành Đô trước khi ông Joe Biden nhậm chức tổng thống vào tháng 1 năm tới. Đáp lại, ông Thôi cho biết không loại trừ khả năng đó.

“Tôi phải nói rằng chúng tôi không khởi xướng việc đóng cửa các lãnh sự quán. Chúng tôi không phải là người đầu tiên yêu cầu các nhà báo nước ngoài rời khỏi đất nước. Chúng tôi đã làm tất cả những điều này để đáp lại những hành động của Mỹ. Vì vậy, nếu chính phủ Mỹ sẵn sàng đảo ngược tiến trình, chúng tôi sẵn sàng xem xét” - ông Thôi cho biết.

Tuy nhiên, ông Orlins nói rằng Bắc Kinh đã đơn phương thực hiện các biện pháp chống lại lợi ích của Mỹ, bao gồm việc chặn các trang web của ba tờ báo lớn của Mỹ cũng như Facebook, Google, YouTube và Twitter. Ông Orlins khẳng định Washington chưa hề đáp trả những hành động này.

“Đã có những lời khiêu khích. Nếu bạn nhìn vào những gì đã xảy ra trong năm qua hoặc trước đó” - ông Thôi trả lời.