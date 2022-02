Ngày 25-2, Hạ viện Mỹ ra một dự thảo nghị quyết đề xuất Liên Hợp Quốc loại Nga khỏi Hội đồng Bảo an sau khi Nga tấn công Ukraine. Theo trang Axios, dự thảo nghị quyết đang được các thành viên lưỡng đảng thảo luận rộng rãi.



Theo Axios, dự thảo nghị quyết thúc giục Liên Hợp Quốc "ngay lập tức làm theo thủ tục" và sửa đổi Điều 23 trong hiến chương của tổ chức này, trong đó xác định cơ cấu của Hội đồng Bảo an để loại Nga khỏi tư cách thành viên thường trực.



Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya, ngồi cạnh Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong cuộc họp ngày 23-2. Ảnh: AFP

Dự thảo nghị quyết lên án hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine và việc nước này công nhận các khu vực ly khai ở Donbass. Dự thảo nghị quyết nêu rõ rằng những hành động này "gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hòa bình và an ninh quốc tế" và "đi ngược lại với trách nhiệm và nghĩa vụ của nước này (Nga) với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc".



Dự thảo nghị quyết nói trên do đảng viên Cộng hòa Claudia Tenney, thành viên của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phối hợp với một đảng viên đảng Dân chủ Hạ viện, đề xuất.



Tuy nhiên, theo các chuyên gia của Axios, dự thảo nghị quyết này có rất ít cơ hội được thông qua, vì Hiến chương Liên Hợp Quốc yêu cầu sự chấp thuận của tất cả các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an để thông qua bất kỳ sửa đổi nào, và Nga sẽ ngăn chặn bất kỳ động thái nào như vậy.



Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một "hoạt động quân sự đặc biệt" vào ngày 24-2 và tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine. Quyết định này được đưa ra không lâu sau khi Nga công nhận nền độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân ly khai Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng ở Donbass.



Ukraine, Mỹ, Canada, Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu, cũng như các thành viên khác của cộng đồng quốc tế, đều cáo buộc Nga xâm lược Ukraine và đưa ra các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngành công nghiệp và quan chức chính phủ Nga.