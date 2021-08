Theo tờ Indian Express, các tàu thuộc Hạm đội phía Đông của Hải quân Ấn Độ sẽ triển khai lực lượng đến Đông Nam Á, Biển Đông và tây Thái Bình Dương.



Dự kiến, hải quân nước này sẽ tham gia các cuộc tập trận với hải quân của một số quốc gia láng giềng của Trung Quốc và với các quốc gia thành viên của Bộ tứ (nhóm an ninh không chính thức của Mỹ, Nhật, Úc và Ấn Độ).



Tàu khu trục Ấn Độ INS Shivalik. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố ngày 2-8, Ấn Độ cho biết để theo đuổi "chính sách Hành động hướng Đông" và "tăng cường hợp tác quân sự với các nước thân thiện", Lực lượng Đặc nhiệm thuộc Hạm đội Phương Đông của Hải quân Ấn Độ dự kiến triển khai lực lượng tới Đông Nam Á, Biển Đông và tây Thái Bình Dương từ đầu tháng 8-2021.



Theo tuyên bố, việc triển khai nhằm nhấn mạnh tầm hoạt động, sự hiện diện hòa bình và đoàn kết với các nước thân thiện nhằm đảm bảo trật tự trong lĩnh vực hàng hải và củng cố mối quan hệ hiện có giữa Ấn Độ và các nước ở khu vực Ấn Độ Dương.



Ngoài ra tuyên bố cũng cho biết nhóm tàu thực hiện nhiệm vụ này bao gồm Tàu khu trục do tên lửa dẫn đường INS Ranvijay, Tàu khu trục do tên lửa dẫn đường INS Shivalik, Tàu hộ tống chống tàu ngầm INS Kadmatt và Tàu hộ tống do tên lửa dẫn đường INS Kora.



"Trong thời gian triển khai ở Ấn Độ Dương, các tàu dự kiến tham gia các cuộc diễn tập song phương với Hải quân Nhân dân Việt Nam, Hải quân Hoàng gia Malaysia (Samudra Laxmana), Hải quân Cộng hòa Philippines, Hải quân Cộng hòa Singapore (SIMBEX), Hải quân Indonesia (Samudra Shakti) và Hải quân Hoàng gia Úc (AUS-INDEX).



Hơn nữa, họ cũng sẽ tham gia cuộc tập trận đa phương MALABAR-21 cùng với Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, Hải quân Hoàng gia Úc và Hải quân Mỹ ở tây Thái Bình Dương.



Tuyên bố nhấn mạnh Hải quân thực hiện "triển khai thường xuyên đến các nước ngoài thân thiện và các khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương".



"Sáng kiến hàng hải này nâng cao sức mạnh tổng hợp và phối hợp giữa Hải quân Ấn Độ và các quốc gia thân thiện, dựa trên lợi ích hàng hải chung và cam kết hướng tới Tự do hàng hải trên biển" - theo tuyên bố.

"Bên cạnh việc thường xuyên ghé các cảng, nhóm đặc nhiệm sẽ hoạt động cùng với các lực lượng hải quân hữu nghị, để xây dựng quan hệ quân sự và phát triển khả năng tương tác trong việc tiến hành các hoạt động hàng hải" - tuyên bố cho biết thêm.