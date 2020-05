Cảnh sát Hong Kong đã phun hơi cay và xịt nước vào hàng ngàn người biểu tình ở khu mua sắm Vịnh Đồng La - một khu mua sắm sầm uất nhất của thành phố, khi họ đang tuần hành phản đối dự luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc dành riêng cho đặc khu Hong Kong, theo báo South China Morning Post.





Cảnh sát Hong Kong bắn đạn hơi cay tại khu vực có nhiều người biểu tình phản đối dự luật an ninh quốc gia ngày 24-5. (Ảnh chụp màn hình SCMP)

Những người biểu tình lên án dự luật an ninh quốc gia là mối đe dọa đối với tự do và là sự chấm dứt của nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” ở Hong Kong.

Cảnh sát bắn hơi cay và phun nước vào người biểu tình

Vào giữa trưa 24-5, vài ngàn người biểu tình đã tản ra dọc theo các con đường ở trung tâm mua sắm Vịnh Đồng La và Wan Chai ở trung tâm thành phố để tuần hành phản đối dự luật.

Mặc dù người biểu tình ban đầu tuyên bố rằng đây là một cuộc biểu tình về “sức khỏe” nhưng cảnh sát khẳng định đây là cuộc biểu tình bất hợp pháp vì chưa được chính quyền cấp phép. Cảnh sát đã yêu cầu mọi người giải tán để tuân thủ giãn cách xã hội, không cho phép người dân tụ tập theo nhóm nhiều hơn tám người.



Người biểu tình dựng rào chắn ở đường Hennessy. (Ảnh chụp màn hình SCMP)

Sau khoảng 1 giờ giải tán đám đông bất thành, cảnh sát đã phất cờ xanh để cảnh báo những người biểu tình đang tập trung bên ngoài một trung tâm mua sắm, trước khi bắn một loạt đạn hơi cay đầu tiên vào đám đông người biểu tình.

Cảnh sát sau đó còn bắn đạn hạt tiêu, phun nước vào nhiều nhóm người tuần hành ở khu vực đường Gloucester. Cảnh sát nói rằng họ đã bắt giữ vài chục người dựng rào chắn ở đường Gloucester và bên ngoài khu Sogo. Một số đoạn video trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình ném đồ đạc vào cảnh sát. Hoàng Chi Phong cũng được nhìn thấy xuất hiện cùng đoàn người biểu tình.

Bà Lâm ủng hộ, phương Tây quan ngại

Trước đó, ngày 22-5, Quốc hội Trung Quốc đã bàn về dự thảo luật an ninh quốc gia liên quan đến đặc khu Hong Kong tại kỳ họp NPC (tức Quốc hội Trung Quốc). Hội đồng hành chính Hong Kong sau đó đã tổ chức họp báo với sự có mặt của các thành viên hội đồng để thể hiện sự thống nhất ủng hộ quyết định của Bắc Kinh.

Nếu được thông qua, dự luật này sẽ cho phép Trung Quốc trực tiếp kích hoạt luật an ninh vốn bị phản đối ở Hong Kong lâu nay, mà không cần đến sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp Hong Kong.



Hàng ngàn người tụ tập bên ngoài khu mua sắm Sogo ở Vịnh Đồng La để phản đối dự luật an ninh của Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình SCMP)

Theo báo South China Morning Post, dự luật an ninh quốc gia mới được đưa ra nhằm ngăn chặn, chấm dứt và trừng phạt các mối đe dọa đối với an ninh ở Hong Kong. Dự luật sẽ cấm các hành vi "ly khai", "lật đổ", "can thiệp từ nước ngoài" và "khủng bố" tại vùng lãnh thổ này.

Theo Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam), luật mới sẽ không xâm phạm các quyền của người dân Hong Kong và các nhà đầu tư, mà trái lại sẽ bảo vệ các quyền đó. Bà cho rằng luật mới sẽ không làm xói mòn nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" hay quyền tự trị cao của Hong Kong.

Ngay khi Bắc Kinh đưa ra dự luật, nhiều chính phủ nước ngoài cũng đã lên tiếng phê phán dự luật kể trên. Tuy nhiên, chính quyền Bắc Kinh nhanh chóng bác bỏ những chỉ trích từ các quốc gia khác và xem đó là sự can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc.

Năm 2003, chính phủ Hong Kong đã buộc phải tạm hoãn dự luật an ninh quốc gia sau khi có khoảng nửa triệu người dân thành phố đã xuống đường phản đối. Họ cho rằng dự luật sẽ hạn chế quyền tự do của họ.