Theo hãng tin Reuters, hơn 10 quốc gia ngày 19-3 đã nối lại việc sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý của Liên minh châu Âu (EU) và Anh cho biết loại vaccine này có lợi ích vượt trội hơn bất kỳ rủi ro nào, sau khi báo cáo về các trường hợp gặp biến chứng đông máu hiếm gặp khiến tiến trình tiêm chủng tạm thời phải dừng lại.



Vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca. Ảnh: REUTERS

Đức và Pháp hôm 19-3 đã đưa vào sử dụng lại vaccine của AstraZeneca sau khi Cơ quan Quản lý Dược phẩm châu Âu (EMA) xác nhận vaccine của hãng này an toàn và không liên quan đến việc gây ra biến chứng đông máu.

Trong hướng dẫn mới từ EMA, Tây Ban Nha, Ý, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Lithuania, Latvia, Slovenia và Bulgaria sẽ tiếp tục phân phối vaccine của AstraZeneca.

Tuy nhiên, Na Uy và Thụy Điển chưa sẵn sàng tiếp tục sử dụng vaccine.

Indonesia cũng sẽ nối lại kế hoạch tiêm chủng sử dụng vaccine của AstraZeneca.

Theo Reuters, việc quay trở lại kế hoạch tiêm chủng trên sẽ giúp khôi phục lại niềm tin của công chúng, cả những người đã được tiêm và các cơ quan quản lý dược phẩm, về loại vaccine này.

Trong báo cáo hôm 18-3, EMA đã đưa ra kết luận rõ ràng rằng lợi ích của vaccine của AstraZeneca trong việc ngăn ngừa COVID-19 vượt trội hơn bất kỳ rủi ro nào có thể xảy ra.

Tuy nhiên, EMA vẫn khuyến nghị chưa thể loại trừ hoàn toàn mối liên hệ của loại vaccine này với một số trường hợp đông máu hiện nay, đồng thời cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục giám sát cùng với Cơ quan quản lý các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thuốc của Anh (MHRA).

“Đây là một loại vaccine an toàn và hiệu quả. Nếu là tôi, ngày mai tôi sẽ đi tiêm” - giám đốc EMA Emer Cooke nói trong cuộc họp báo hôm 18-3.

EMA cho biết cơ quan sẽ cập nhật hướng dẫn về vaccine, trong đó sẽ giải thích cho người dân về những rủi ro tiềm ẩn và cung cấp thông tin cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe, nhằm giúp mọi người nhận biết được các trường hợp họ có thể cần tìm kiếm hỗ trợ y tế sau khi tiêm chủng.

Theo Reuters, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19-3 cũng đưa ra lời kêu gọi các quốc gia tiếp tục sử dụng vaccine của AstraZeneca, củng cố thêm kết luận của EMA và Anh sau những lo ngại về các trường hợp đông máu.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 19-3, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết: "Chúng tôi kêu gọi các quốc gia tiếp tục sử dụng vaccine ngừa COVID-19 quan trọng này".

Lời kêu gọi của ông Tedros được đưa ra sau khi hội đồng an toàn vaccine của cơ quan này cho biết dữ liệu hiện có về vaccine của AstraZeneca không cho thấy có bất kỳ sự gia tăng tổng thể nào về tình trạng đông máu.

"Vaccine của AstraZeneca đặc biệt quan trọng vì nó chiếm hơn 90% số vaccine được phân phối thông qua sáng kiến COVAX" - ông Tedros nói.

"Không có gì phải bàn cãi. COVID-19 là một căn bệnh chết người, và vaccine của liên danh Oxford-AstraZeneca có thể ngăn ngừa điều đó. Điều quan trọng cần nhớ là COVID-19 có thể gây ra máu đông và tiểu cầu thấp".

Hội đồng của WHO gồm 12 chuyên gia độc lập, đã họp vào ngày 16-3 và 18-3, qua đó đánh giá dữ liệu an toàn từ châu Âu, Anh, Ấn Độ và cơ sở dữ liệu toàn cầu của WHO.