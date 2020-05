Hong Kong: Bước ngoặt mới trong quan hệ Trung Quốc-EU

Luật an ninh quốc gia Hong Kong nói gì? Theo nội dung của dự thảo công bố ngày 22-5, luật an ninh Hong Kong mới sẽ cho phép các cơ quan an ninh đại lục đặt trụ sở và hoạt động trên lãnh thổ Hong Kong khi cần thiết. Đồng thời, trưởng đặc khu được yêu cầu phải thường xuyên báo cáo với Bắc Kinh các vấn đề an ninh quốc gia. Đây là vấn đề mà nhiều chuyên gia lo ngại sẽ phá vỡ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ” vốn cho phép Hong Kong tự quyết định và tự giải quyết các vấn đề trong nội bộ đặc khu. Hiện đại lục đang duy trì một doanh trại hơn 10.000 lính TQ ở khu vực quận trung tâm Hong Kong nhưng lực lượng này rất hạn chế tiếp xúc với bên ngoài.