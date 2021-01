Lãnh đạo quân đội Mỹ: Phải bảo vệ Hiến pháp, bảo vệ ngày 20-1

Ngày 12-1, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley thay mặt các lãnh đạo quân đội cấp cao Mỹ ra tuyên bố lên án cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6-1, theo đài CNN.

"Những hành động bên trong Điện Capitol không phù hợp với pháp quyền. Quyền tự do ngôn luận và hội họp không cho phép bất kỳ ai có quyền sử dụng bạo lực, kích động và nổi dậy" - theo tuyên bố chung của những quan chức quân đội hàng đầu do tướng Milley đại diện ký.



Tuyên bố trên đã nhấn mạnh quy mô của cuộc tấn công và sự quan ngại sâu sắc ở thủ đô Washington, D.C., khi các quan chức trên khắp cơ sở an ninh của Mỹ đang phải đối phó với hậu quả của hỗn loạn tại Điện Capitol.



Ông Mark Milley. Ảnh: AP

Trong tuyên bố, tướng Milley cũng bác bỏ chủ nghĩa cực đoan, nhắc nhở quân nhân về nghĩa vụ bảo vệ Hiến pháp, đồng thời phải tính toán chiến lược bảo vệ an ninh ngày Tổng thống đắc cử Joe Biden nhậm chức 20-1.

"Không có chỗ cho chủ nghĩa cực đoan trong quân đội và chúng tôi sẽ điều tra từng báo cáo riêng lẻ và có hành động thích hợp", tuyên bố chung nhấn mạnh.



Ngoài ra, tuyên bố cũng đề cập kết quả xác nhận cuộc bầu cử của Quốc hội và cho biết "Tổng thống đắc cử Biden sẽ nhậm chức và sẽ trở thành Tổng tư lệnh thứ 46 của chúng tôi".



Tuyên bố cho biết quân đội đang làm việc để xác định cách tốt nhất để bảo vệ các nhà lập pháp tại quốc hội Mỹ trong tương lai, sau thông tin người ủng hộ Tổng thống Donald Trump có kế hoạch thực hiện một cuộc bạo loạn khác nhằm làm gián đoạn lễ nhậm chức của ông Biden.



Các quan chức hành chính của chính phủ hiện đang trao đổi và lên kế hoạch triệu tập cuộc họp liên ngành vào ngày 13-1 để thảo luận sâu về các yêu cầu an ninh cho lễ nhậm chức và ngăn một số sự kiện ở Washington, D.C. trở thành bạo lực, theo CNN.



Trong khi các quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp nỗ lực giữ an toàn cho Điện Capitol và các nhà lập pháp khỏi những kẻ khủng bố trong nước, họ cũng đang phải kiểm tra những người trong hàng ngũ quân đội. Lý do là vì họ lo ngại những người này có thể bị tuyên truyền những niềm tin cực đoan từ một số người ủng hộ ông Trump.



Quân đội Mỹ đang làm việc với Cơ quan Mật vụ để xác định xem liệu có những binh sĩ sẽ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia cung cấp dịch vụ an ninh tại lễ nhậm chức của Biden yêu cầu kiểm tra lý lịch bổ sung hay không.



Lực lượng Vệ binh Quốc gia đang đào tạo bổ sung cho các thành viên trong đội ngũ. Cụ thể, các nhân viên an ninh được yêu cầu báo ngay với chỉ huy của mình nếu họ nhìn thấy hoặc nghe thấy điều gì đó không phù hợp.