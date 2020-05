Sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ và sát hại trong chiến dịch quân sự do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hậu thuẫn năm 2011, Libya chìm vào khủng hoảng. Quốc gia Bắc Phi này hiện bị chia rẽ thành hai khu vực do hai phe quyền lực kiểm soát. Lực lượng LNA do Nguyên soái Haftar chỉ huy kiểm soát TP Benghazi và miền Đông, còn lực lượng GNA do Thủ tướng Fayez al-Sarraj lãnh đạo kiểm soát thủ đô Tripoli và miền Tây. Đầu tháng 4-2019, ông Haftar phát động chiến dịch quân sự đánh chiếm Tripoli. Vài ngày sau, các lực lượng của GNA cũng mở chiến dịch “Núi lửa giận dữ” để phản công LNA.