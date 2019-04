Bị bắt vì ném 6 đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may

Trung Quốc lại tiếp tục xảy ra một vụ ném đồng xu vào động cơ máy bay để cầu may. Vụ việc khiến chuyến bay phải trì hoãn đến hai giờ, theo báo South China Morning Post.

Vụ việc xảy ra hôm 15-4 sau khi một phụ nữ họ Dương, 66 tuổi, ném một đồng xu vào động cơ của chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Thiên Tân. Chuyến bay này dự kiến khởi hành từ Sân bay Quốc tế Bạch Tháp Hô Hòa Hạo Đặc đến thành phố Xích Phong thuộc Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc.



Việc ném đồng xu vào máy bay để cầu may dạo này xảy ra thường xuyên ở Trung Quốc. Ảnh: PIXABAY

Các quan chức đã lệnh ngừng chuyến bay, chuyển hành khách qua một chuyến bay khác trước khi tìm ra sáu đồng xu.

"Để loại bỏ bất kỳ rủi ro tiềm ẩn và đảm bảo an toàn cho chuyến bay, hãng hàng không Thiên Tân đã nhanh chóng quyết định đổi máy bay cho hành khách. Chuyến bay sau đó khởi hành lúc 10 giờ 06 phút". đại diện hãng hàng không nói với South China Morning Post.

Người phụ nữ họ Dương thú nhận với cảnh sát rằng bà đã ném sáu đồng xu vào động cơ khi cầu nguyện trước chuyến bay. May mắn là những hành khách lên máy bay phía sau người phụ nữ này đã nhìn thấy hành động nguy hiểm của bà và báo lại cho sân bay. Bà Dương và người đi cùng sau đó bị cảnh sát hộ tống ra khỏi máy bay để thẩm vấn.

Cảnh sát, các quan chức sân bay và hãng hàng không Thiên Tân xác nhận các nhân viên mặt đất tại sân bay đã phát hiện bốn đồng xu nằm trên đường băng ngay kế máy bay.



Hãng hàng không Thiên Tân Airlines buộc phải hoãn chuyến bay hơn 2 giờ vì có hành khách ném đồng xu vào động cơ máy bay - Ảnh: WEIBO

Được biết, ở Trung Quốc tiền xu được ví như một biểu tượng may mắn và thịnh vượng. Việc ném đồng xu trước khi lên máy bay được cho là một điều may mắn và cầu chúc một chuyến đi an bình. Tuy nhiên, người ta không hiểu được rằng những vật có kích thước như đồng xu khi rơi vào động cơ máy bay có thể gây ra những sự cố nghiêm trọng.

Đây không phải là lần đầu tiên một hành khách làm gián đoạn chuyến bay trước khi khởi hành bằng cách ném tiền xu.

Vụ việc đầu tiên xảy ra vào tháng 6-2017, khi một cụ già 80 tuổi ném 1,7 nhân dân tệ vào động cơ máy bay của hãng China Southern Airlines tại Sân bay Phố Đông của TP Thượng Hải để cầu nguyện cho chuyến bay an toàn. Hậu quả, chuyến bay này phải dời lại năm tiếng và gây thiệt hại một triệu nhân dân tệ. Mặc dù vậy, do đã lớn tuổi nên bà cụ không bị buộc tội.

Vài tháng sau, một bà cụ 76 tuổi ném đồng xu vào động cơ máy bay của hãng Lucky Air từ TP An Khánh đến Côn Minh. Người phụ nữ này đã bị giam giữ nhưng chưa bị truy tố.

Đến hồi đầu năm 2019, các công nhân đã tìm thấy hai đồng xu nằm trên mặt đất gần động cơ máy bay của hãng China Eastern Airlines tại Sân bay An Khánh. Khi nhân viên hỏi các hành khách trên máy bay, không ai trong số họ thừa nhận.

Chỉ mới hồi 17-2, một chuyến bay của hãng hàng không Lucky Air đã phải hủy chuyến sau khi một hành khách ném một đồng xu vào động cơ máy bay. Vụ việc khiến hãng hàng không bị thiệt hại 20.000 USD.