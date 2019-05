Hành khách trèo ra cánh máy bay vì... hiểu nhầm lệnh sơ tán

Đơn vị điều tra tai nạn hàng không của Ireland hôm 7-5 công bố báo cáo về một sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng hàng không Aer Lingus từ thành phố Cork, Ireland tới thủ đô London, Anh vào năm 2017, đài Fox News đưa tin.

Sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Cork, phi hành đoàn nhận thấy có khói bốc lên mạnh mẽ từ phía động cơ và quyết định quay trở lại sân bay Cork để kiểm tra.



Theo báo cáo của Đơn vị điều tra tai nạn hàng không Ireland, máy bay sau hạ cánh an toàn xuống sân bay. Do bởi chưa xác định được chính xác vị trí bốc khói nhưng vì lý do an toàn, cơ trưởng đã thông báo với hành khách rằng "hãy nhanh chóng". Điều này đơn giản có nghĩa là ông ta muốn mọi người nhanh chân rời khỏi máy bay theo cách thông thường, nhưng một số người có thể đã hiểu sai ý của phi hành đoàn.

Họ cho rằng, đó là yêu cầu sơ tán khẩn cấp, nên một số hành khách đã mở cửa thoát hiểm và các lối trượt thoát hiểm đã được triển khai. Thậm chí còn có hành khách đã "thoát" bằng cách leo ra cánh máy bay.

Rất may, vụ việc không khiến bất cứ hành khách nào bị thương, chỉ có một hành khách được đưa vào bệnh viện sau khi nói rằng ông cảm thấy không được khỏe.

Sau khi kiểm tra, người ta đã xác định rằng phần quạt gió của máy bay đã gây ra khói.