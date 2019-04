Lại thêm một người Trung Quốc ném xu cầu may khi lên máy bay

Một người đàn ông Trung Quốc vừa bị bắt giam vì hành động thảy ba đồng xu gần máy bay để cầu nguyện chuyến đi an toàn. Sự việc khiến chuyến bay phải hoãn mất 30 phút, báo South China Morning Post đưa tin.

Sự việc xảy ra hôm 2-4, tại sân bay thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Một người đàn ông mặc áo đỏ, đi cùng vợ đang bế con gái sơ sinh lên máy bay từ Vũ Hán tới Urumqi, Tân Cương. Trước khi đặt chân vào phi cơ, anh ta dừng lại và thực hiện động tác ném xu hai lần.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc người đàn ông ném xu xuống đường băng.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại. Ngay lập tức nhân viên an ninh sân bay đến đưa người đàn ông đi. Sau khi bị cảnh sát thẩm vấn, người đàn ông họ Xia, 31 tuổi cho biết mẹ vợ yêu cầu anh ta ném xu xuống đường băng để cầu nguyện an toàn, bởi đây là lần đầu con gái 4 tháng tuổi của họ đi máy bay.

Xia sau đó bị giam 10 ngày vì gây rối trật tự công cộng, còn vợ con đã đi Urumqi mà không có chồng.

Nhân viên sân bay sau đó đã nhặt được ba đồng xu dưới đường băng. Họ cho biết nếu chẳng may xu kẹt vào động cơ máy bay, nó sẽ làm hỏng tuabin và hỏng động cơ.



Ba đồng xu sau đó được nhân viên an ninh sân bay thu được. Ảnh: SCMP

Được biết, đây là lần thứ năm vụ việc thuộc dạng này xảy ra ở Trung Quốc. Vụ việc đầu tiên xảy ra vào tháng 6-2017, khi một cụ già 80 tuổi ném 1,7 nhân dân tệ vào động cơ máy bay của hãng China Southern Airlines tại Sân bay Phố Đông của TP Thượng Hải để cầu nguyện cho chuyến bay an toàn. Hậu quả, chuyến bay này phải dời lại năm tiếng và gây thiệt hại một triệu nhân dân tệ. Mặc dù vậy, do đã lớn tuổi nên bà cụ không bị buộc tội.

Vài tháng sau, một bà cụ 76 tuổi ném đồng xu vào động cơ máy bay của hãng Lucky Air từ TP An Khánh đến Côn Minh. Người phụ nữ này đã bị giam giữ nhưng chưa bị truy tố.

Đến hồi đầu năm 2019, các công nhân đã tìm thấy hai đồng xu nằm trên mặt đất gần động cơ máy bay của hãng China Eastern Airlines tại Sân bay An Khánh. Khi nhân viên hỏi các hành khách trên máy bay, không ai trong số họ thừa nhận.

Chỉ mới hồi 17-2, một chuyến bay của hãng hàng không Lucky Air (Trung Quốc) đã phải hủy chuyến sau khi một hành khách ném một đồng xu vào động cơ máy bay.

Vụ việc lần này bị mạng xã hội Weibo lên án dữ dội, họ cho rằng đây là hành động cổ hủ và rất có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

"Còn bao nhiêu vụ tương tự chưa bị phát hiện? Tại sao từ năm 2017 tới giờ có đến 5 vụ như thế. Những người đó theo đạo gì? Ai dạy họ làm thế không biết?" - một người dùng mạng xã hội bức xúc.