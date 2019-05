May mắn sống sót sau khi rơi xuống miệng núi lửa sâu 90m

Một người đàn ông đã rất may mắn sống sót khi rơi xuống chân núi lửa Kilauea sâu 90m sau khi liều mình trèo qua một lan can bảo vệ tại Công viên Quốc gia Hawaii, Mỹ vào hôm 1-5.



Phát ngôn viên của công viên Ben Hayes cho biết binh sĩ 32 tuổi này đã trèo qua lan can kim loại cố định để vào trong ngắm miệng núi lửa Kilauea. Phần đất dưới chân bất ngờ sụt lún khiến anh này bị ngã xuống dưới.





Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30, khách tham quan đã nhanh chóng báo cho các nhà chức trách. Máy bay trực thăng tìm kiếm nhanh chóng được điều đồng. Người ta tìm thấy ông ta còn sống.

May mắn là thay vì ngã xuống đáy của miệng núi lửa sâu tới hơn 90m, anh rơi trúng một gờ đất hẹp sâu hơn 30 m. Ông nhanh chóng được đưa đến Trung tâm y tế Hilo để điều trị vết thương. Hiện tình trạng của ông ta đã trở lại bình thường.

Người đàn ông là binh sĩ thuộc doanh trại Schofield ở đảo Oahu nhưng đang tham gia đợt huấn luyện tại Đảo Lớn của Hawaii.