Mỹ cấm 1.000 sinh viên, nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh

Washington đã cấm một số sinh viên sau đại học và các nhà nghiên cứu Trung Quốc nhập cảnh vào Mỹ để bảo vệ các nghiên cứu nhạy cảm không bị Bắc Kinh chiếm đoạt trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục trở nên khó khăn, đài RT đưa tin.



Khi căng thẳng giữa hai nước đang tiếp tục gia tăng, Mỹ một lần nữa cáo buộc Trung Quốc cố gắng nhúng tay vào các lĩnh vực công nghệ và sáng tạo hiện đại của Mỹ, bao gồm cả lĩnh vực nghiên cứu bệnh COVID-19. Mỹ cũng cho rằng sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc có thể có liên quan đến quân đội Trung Quốc.



"Chúng tôi đang hủy visa đối với một số sinh viên và các nhà nghiên cứu có liên hệ với quân đội Trung Quốc, nhằm ngăn họ đánh cắp và chiếm đoạt các nghiên cứu nhạy cảm của Mỹ”- quyền Bộ trưởng an ninh nội địa Mỹ Chad Wolf cho biết hôm 9-9.



Mỹ cấm 1.000 visa của sinh viên và nhà nghiên cứu Trung Quốc. Ảnh: REUTERS/RT

Ông Wolf cũng nói thêm rằng Trung Quốc đang lạm dụng visa du học để khai thác giới học thuật của Mỹ. Mặc dù vậy, ông Wolf không cung cấp bất kỳ chi tiết nào về việc cụ thể ai bị cấm vào lãnh thổ Mỹ và có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi các hạn chế mới này.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó cũng xác nhận rằng có hơn 1.000 visa của công dân Trung Quốc đã bị thu hồi vào hôm 9-9.



Người phát ngôn của Bộ cũng nói với hãng tin Reuters rằng, Mỹ sẽ vẫn tiếp tục chào đón những sinh viên và học giả hợp pháp không liên quan đến quân đội Trung Quốc sang nghiên cứu, học tập.



Trước đó, các phương tiện truyền thông cho rằng các sinh viên bay về Trung Quốc đã bị các quan chức an ninh Mỹ giám sát và sàng lọc nhiều hơn về khả năng trộm cắp công nghệ.



Các dịch vụ an ninh Mỹ đã săn lùng những gián điệp trà trộn vào nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã và đang việc tại Mỹ trong một thời gian khá dài.



Vào tháng 7, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) nói rằng các nhà khoa học Trung Quốc có quan hệ quân sự bí mật đang làm việc tại hàng chục thành phố của Mỹ. Bốn nhà nghiên cứu như vậy bị buộc tội che giấu quá khứ quân sự của họ sau đó đã bị bắt vì tội gian lận visa.



Mỹ và Trung Quốc trước đó cũng đã tranh cãi về việc cấp visa cho các nhà báo. Vào tháng 3, Washington đã cắt giảm số lượng công dân Trung Quốc đang làm việc tại các cơ quan truyền thông nhà nước của Mỹ, từ 160 xuống còn 100. Họ cũng chỉ định 5 trong số các cơ quan truyền thông nhà nước của Trung Quốc là điệp viên nước ngoài, và buộc 60 nhà báo Trung Quốc phải rời khỏi Mỹ.



Đáp trả lại, Bắc Kinh đã trục xuất hàng chục phóng viên Mỹ làm việc cho New York Times, Wall Street Journal và Washington Post. Gần đây nhất, họ cũng đình chỉ việc gia hạn thông tin báo chí và visa đối với một số phóng viên Mỹ khác.