Theo hãng tin Sputnik hôm 2-9, Tiến sĩ Robert Redfield - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) đã yêu cầu các thống đốc cung cấp giấy phép cần thiết để phân phối vaccine COVID-19 mặc dù các vaccine này vẫn đang trong quá trình thử nghiệm.



"CDC khẩn cấp yêu cầu sự hỗ trợ của các thống đốc trong việc cấp phép cho các cơ sở phân phối này. Và nếu cần thiết, yêu cầu các bang xem xét loại bỏ các quy định có thể cản trở họ đưa ra vaccine trước ngày 1-11-2020" - ông Redfield viết trong bức thư gửi các thống đốc.





Ảnh minh họa vaccine COVID-19. Ảnh: REUTERS

"Việc tiến hành theo quy trình bình thường sẽ khiến các vaccine cần rất nhiều thời gian mới được cấp phép thông qua và đây là một rào cản lớn đối với sự thành công của chương trình y tế công cộng khẩn cấp của Mỹ" - ông khẳng định.



Ngoài ra, CDC khẳng định việc thực hiện theo các yêu cầu của mình sẽ không buộc các thống đốc chịu trách nhiệm nếu vaccine này không an toàn hoặc các nhà sản xuất thiếu trung thực trong việc thử nghiệm.



Hôm 2-9, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ Anthony Fauci nói với tờ Kaiser Health News rằng bất kỳ thay đổi dự kiến nào đối với các vaccine này đều phụ thuộc vào quyết định của Ban Giám sát Dữ liệu và An toàn - một cơ quan hoạt động độc lập với chính phủ.



Ông Fauci lưu ý: "Nếu bất kỳ ai đưa ra quyết định về vaccine, họ nên chắc chắn mình có bằng chứng chứng minh rằng nó vừa an toàn vừa hiệu quả". Ngoài ra, ông cũng khẳng định ông "không lo ngại các áp lực chính trị".



"Sau khi được chấp thuận, các nhà nghiên cứu phải có 'nghĩa vụ đạo đức' là dừng việc nghiên cứu thử nghiệm và phân phối vaccine - trước hết là cho tất cả những người tham gia nghiên cứu tích cực và sau đó là cho đông đảo người dân Mỹ" - ông Fauci nói.



Hôm 31-8, Tiến sĩ Eric Topol, Tổng biên tập trang tin Medscape, đã viết trên trang này rằng ông muốn nhắc nhở Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) Stephen Hahn về tuyên bố ông đưa ra ngày 30-8 cho biết Mỹ sẽ phê duyệt một số vaccine, trước khi nó hoàn tất thử nghiệm.



"FDA tập trung vào các thông tin chính xác và dựa trên cơ sở khoa học. Kể từ khi ông Haln tuyên thệ nhậm chức ngày 17-12-2019, ông đã chứng minh một cách rõ ràng rằng ông sẵn sàng đi chệch khỏi mục tiêu nền tảng này" - ông Topol viết.



Đồng thời ông cũng nhắc lại việc ủy viên FDA đã nhanh chóng cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp cho hydroxychloroquine (một loại thuốc trị sốt rét) hồi tháng 3, sau khi Tổng thống Donald Trump thúc đẩy việc sử dụng thuốc này như một phương pháp điều trị COVID-19.



Ngoài ra, trong bài viết của mình, ông Topol còn kêu gọi ông Hahn trung thực với công chúng về tiến độ phát triển vaccine COVID-19 hoặc để một người khác có thể làm việc này thay thế vị trí của ông.