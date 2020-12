Từ ngày ông Biden nhậm chức tổng thống đến ngày cuối New Start có hiệu lực chỉ 16 ngày. Nếu New Start không còn, Mỹ và Nga được tự do triển khai đầu đạn hạt nhân chiến lược và tên lửa chiến lược, tàu ngầm và máy bay ném bom chở các loại vũ khí này. Khả năng Mỹ gia nhập lại sau khi ông Biden nhậm chức rất cao, khi ông đã nói ủng hộ hiệp ước này. Từ tháng 11 ông Biden đã đề nghị gia hạn New Start thêm năm năm nữa không cần điều kiện gì. Trong cuộc họp báo cuối năm thường niên ngày 17-12, ông Putin cũng kêu gọi Mỹ gia hạn New Start thêm một năm.