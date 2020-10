Ông Trump bỏ phiếu sớm:'Tôi vừa bầu cho 1 người tên Trump'

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24-10 đã đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn khoảng một tuần nữa ngày bầu cử Mỹ sẽ chính thức diễn ra, hãng Sputnik đưa tin.

"Tôi bầu cho một người tên Trump"

Ngày 24-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đi bỏ phiếu sớm tại một thư viện ở TP West Palm Beach, nơi được chọn làm một trong những điểm bầu cử của bang Florida. Ông nói với một nhóm người ủng hộ tại đó rằng ông vừa bỏ phiếu cho chính mình.



Ông Trump thông báo trên Twitter rằng mình vừa đi bỏ phiếu. Ảnh: TWITTER



"Tôi vừa bỏ phiếu cho một người tên Trump" - ông Trump hài hước.

Sau khi bỏ phiếu trực tiếp, Tổng thống Trump cũng lặp lại cáo buộc với phương thức bỏ phiếu qua đường bưu điện.



Ông Trump vẫy chào người ủng hộ khi chuẩn bị vào bỏ phiếu. Ảnh: REUTERS/SPUTNIK

"Rất an toàn, tôi có thể với các bạn rằng đi bỏ phiếu sẽ an toàn hơn nhiều so với việc gửi phiếu bầu qua đường bưu điện. Mọi thứ rất hoàn hảo, rất nghiêm túc, đúng quy định. Khi bạn gửi qua thư, không bao giờ đảm bảo được như thế"- ông Trump nói với nhóm người ủng hộ.

Phó Tổng thống Mike Pence và phu nhân Karen cũng đã bỏ phiếu sớm tại TP Indianapolis, bang Indiana hôm 23-10.

Hai ứng viên tổng thống tăng tốc ở chặng cuối



Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã bước vào tuần cuối cùng. Khi đương kim Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho một loạt chiến dịch vận động tranh cử lớn trên khắp các bang chiến lược thì ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden đang gắn bó với các sự kiện thúc đẩy xã hội của mình.

Đêm 23-10, tổng thống đã nghỉ ở biệt thự Mar-a-Lago gần đó sau một ngày chủ trì hai cuộc vận động tranh cử. ở TP West Palm Beach.

“Để có thể tiếp tục, tôi cần nhờ cậy các bạn. Hãy ra ngoài và bỏ phiếu. Hãy đi bỏ phiếu sớm. Dẫn theo bạn bè, gia đình, hàng xóm, đồng nghiệp và thậm chí là sếp của bạn" - ông Trump kêu gọi mọi người ở Florida bỏ phiếu để giúp ông đánh bại đối thủ.

Florida là bang chiến trường mà Tổng thống Mỹ nhất định phải thắng nếu muốn tái đắc cử. Vào năm 2016, ông Trump từng thắng cựu đối thủ Hillary Clinton với chỉ 1 điểm phần trăm tại đây và giành chiến thắng chung cuộc.

Tuần tới, Tổng thống Trump sẽ đến ba bang để vận động tranh cử, gồm Bắc Carolina, Ohio và Wisconsin.



Cả ông Biden và ông Trump đang chạy nước rút ở chặn cuối của cuộc đua vào Nhà Trắng. Ảnh: REUTERS



Hiện các cuộc thăm dò quốc gia cho thấy ông Biden đang dẫn đầu với trung bình gần 10 điểm. Điều này giống như cuộc bầu cử năm 2016, khi bà Hillary Clinton liên tục nhận được nhiều điểm hơn nhưng cuối cùng kết quả lại không như vậy.

Theo thường lệ, các bang chiến trường sẽ quyết định kết quả bầu cử vào phút cuối. Tại bang Florida, hiện ông Biden đang vượt ông Trump 1,5 điểm phần trăm.



Một cuộc thăm dò khác trên trang Survey Monkey cho thấy ông Biden cũng đang dẫn đầu ở sáu trong số 12 tiểu bang chiến trường, bao gồm: Arizona, Georgia, Michigan, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.



Trong khi đó, công ty thăm dò dư luận Rasmussen Reports nói rằng ông Trump đang dẫn đầu một điểm ở Bắc Carolina. Trong khi đó, Nhóm Trafalgar bảo thủ, đã dự đoán chính xác chiến thắng năm 2016 của Trump, cũng nói rằng tổng thống đang dẫn đầu ở bang Arizona và Michigan.



Một cuộc thăm trực tuyến khác khảo sát khoảng 300.000 người dùng Twitter về việc họ dự đoán ai sẽ thắng trong cuộc đua năm nay thì 2/3 trong số họ đều chọn ông Trump.

Tính đến ngày 23-10, đã có khoảng 53,5 triệu người triệu người Mỹ bỏ phiếu sớm, đạt mức kỷ lục trong lịch sử bầu cử Mỹ.

Theo dữ liệu từ Dự án bầu cử Mỹ, với lượng cử tri đi bầu sớm cao như vậy thì ước tính tổng lượng cử tri đi bầu tổng thống Mỹ năm nay sẽ đạt mức kỷ lục trong hơn 100 năm. Điều này cho thấy người Mỹ thực sự quan tấm đến cuộc đối đầu giữa đương kim tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Biden. Thêm vào đó, lo ngại bị nhiễm COVID-19 trong ngày bầu cử chính thức cũng đã khiến người dân tranh thủ bỏ phiếu sớm.