Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 22-2 đã gọi việc Nga công nhận hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine là một động thái “của bậc kỳ tài” trước khi đưa quân vào đó để “gìn giữ hòa bình”.

Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình phát thanh “The Clay Travis and Buck Sexton Show”, ông Trump nói rằng việc Tổng thống Nga Vladimir Putin công nhận hai khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine hôm 21-2 là “thông minh” và “khá khôn khéo”.



Ông Donald Trump (trái) và ông Vladimir Putin. Ảnh: GETTY

“Hôm qua tôi đã vào xem TV, và tôi nói: ‘Đây là một bậc kỳ tài’. Ông Putin đã tuyên bố một phần lớn lãnh thổ Ukraine, của Ukraine là độc lập. Điều đó thật tuyệt vời” – tờ The Hill dẫn lời ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

“Tôi nói ‘Hành động đó thông minh làm sao. Ông ta chuẩn bị đi vào đó và là lực lượng gìn giữ hoà bình’” - cựu chủ nhân Nhà Trắng nói thêm.

Cựu Tổng thống Trump là người thường xuyên ca ngợi và tìm kiếm mối quan hệ thân thiết với ông Putin trong thời gian bốn năm cai quản Nhà Trắng.

“Đó là lực lượng hoà bình mạnh mẽ nhất. Chúng ta có thể sử dụng điều này ở biên giới phía Nam (biên giới Mỹ-Mexico – NV). Đó là lực lượng hoà bình mạnh mẽ nhất mà tôi từng thấy. Có nhiều xe tăng hơn tôi từng thấy. Họ sẽ gìn giữ hoà bình, được thôi!” – Tổng thống thứ 45 của Mỹ nói.

Sau khi công nhận hai khu vực ly khai ở Ukraine là những quốc gia độc lập, ông Putin đã ra lệnh đưa quân vào đó để gìn giữ hòa bình – động thái khiến phương Tây phản ứng gay gắt.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gọi việc đưa quân vào miền đông Ukraine là sự khởi đầu một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine và hôm 21-2 đã tuyên bố áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump lại một lần nữa cáo buộc cuộc bầu cử năm 2020 đã bị “đánh cắp”, đồng thời khẳng định nếu ông tiếp tục lãnh đạo nước Mỹ, ông Putin sẽ không bao giờ làm những gì mà chủ nhân Điện Kremlin đã và đang làm với Ukraine.

“Chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra với chúng tôi. Nếu tôi còn tại vị thì chuyện này chẳng bao giờ nghĩ đến” – ông Trump nói.

Ông cũng chỉ trích phản ứng của chính quyền ông Biden mà theo ông là không tương xứng với hành động của Nga.

“Bây giờ chuyện này đã bắt đầu. Giá dầu ngày càng cao. Ông Putin không chỉ đạt được những gì ông ấy luôn muốn, mà còn trở nên giàu hơn do giá dầu và khí đốt tăng mạnh” – cựu tổng thống Mỹ nói, đồng thời đánh giá các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm vào Nga là “yếu ớt”.

Căng thẳng xung quanh Ukraine tăng nhiệt từ cuối năm ngoái, sau khi Mỹ và nhiều đồng minh phương Tây cáo buộc Nga tập trung hơn 100.000 quân ở biên giới phía tây để lên kế hoạch tấn công nước láng giềng. Trong những tuần qua, Mỹ liên tục phát cảnh báo Nga “sắp tấn công”.