Hãng Reuters đưa tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25-6 đã bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng việc đóng cửa của nhật báo Apple Daily (Hong Kong) báo hiệu sự áp bức gia tăng của Bắc Kinh tại đặc khu Hong Kong.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 25-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết: "Quan điểm của nhà lãnh đạo Mỹ trên thực tế là vô căn cứ".



Phản bác Mỹ vụ báo Apple Daily, Trung Quốc nói ông Biden 'vô căn cứ'. Ảnh: KYODO

Ông Triệu cho biết luật an ninh quốc gia của Trung Quốc tập trung vào việc "xử lý một nhóm nhỏ các phần tử chống Trung Quốc ở Hong Kong, những người đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, cũng như bảo vệ các quyền và tự do mà đại đa số người dân Hong Kong được hưởng theo quy định của pháp luật, bao gồm quyền tự do báo chí".

"Việc buộc tội Trung Quốc về tự do báo chí chỉ vì tổ chức liên quan vụ việc này là một hãng tin tức và các cá nhân bị trừng phạt đang làm việc trong lĩnh vực báo chí là một nỗ lực nhằm gây nhầm lẫn cho công chúng vì những động cơ mờ ám" – ông Triệu nói thêm.

Cùng ngày, Trung Quốc hôm 25-6 đã chấp thuận việc bổ nhiệm thăng chức đối với hai quan chức là ông Lý Gia Siêu (John Lee) và cảnh sát trưởng Chris Tang, động thái mà các nhà phê bình cho rằng sẽ thắt chặt hơn nữa sự kìm kẹp của Bắc Kinh.

Ông Lý - quan chức phụ trách an ninh của chính quyền đặc khu Hong Kong – được bổ nhiệm làm tổng thư ký đặc khu, lần đầu tiên một quan chức phụ trách an ninh đảm nhận vị trí cao thứ hai trong chính quyền đặc khu này.

Ông Chris sẽ thay thế ông Lý đảm nhiệm vị trí phụ trách an ninh của chính quyền đặc khu Hong Kong.

Trước đó, trong tuyên bố hôm 24-6, Tổng thống Mỹ Biden cho biết: "Sự áp bức gia tăng của Bắc Kinh đã đến mức Apple Daily, một pháo đài rất cần thiết của báo chí độc lập ở Hong Kong, hiện đã ngừng xuất bản".

"Đó là một ngày đáng buồn cho tự do báo chí ở Hong Kong và trên toàn thế giới" - ông Biden cho biết.

Ông Biden chỉ trích rằng thông qua các vụ bắt giữ, đe dọa và ép buộc theo Luật An ninh Quốc gia, Bắc Kinh đã “sử dụng quyền lực của mình để áp bức các phương tiện truyền thông độc lập và nhằm vào các quan điểm bất đồng chính kiến”, đồng thời gọi việc Bắc Kinh xâm phạm quyền tự trị của Hong Kong là “vi phạm nghĩa vụ quốc tế”.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng kêu gọi trả tự do cho các nhà báo và tổng biên tập đã bị bắt giữ.

Apple Daily - tờ báo 26 năm tuổi với nhiều bài viết có quan điểm ngược lại với chính quyền đặc khu - là tờ báo đầu tiên của Hong Kong buộc phải dừng hoạt động kể từ khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia tại Hong Kong hồi tháng 6-2020.

Apple Daily hôm 23-6 đã thông báo đóng cửa, đồng thời cho biết ngày 24-6 sẽ là ngày xuất bản cuối cùng.

Động thái trên được đưa ra sau khi tổng biên tập cùng bốn giám đốc của nhật báo này bị bắt với cáo buộc “thông đồng với nước ngoài hoặc với các yếu tố bên ngoài để gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”, vi phạm Điều 29 Luật An ninh Quốc gia Hong Kong.