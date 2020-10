Pháp: 1 người Tunisia chặt đầu 1 phụ nữ, giết 2 người khác

Ngày 29-10, một người đàn ông người Tunisia cầm dao hét lên câu "Allahu Akbar" (Thượng đế chí tôn) trước khi đầu một phụ nữ và giết chết hai người khác trong một nhà thờ ở TP Nice, Pháp trước khi bị cảnh sát bắn và đưa đi, theo kênh Channel News Asia.



Hiện trường vụ việc. Ảnh: EPA

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ để bảo vệ các địa điểm quan trọng như nơi thờ tự và trường học. Sau sự việc, cảnh báo an ninh của Pháp đã được nâng lên mức cao nhất.



Phát biểu bên ngoài nhà thờ, ông Macron cho biết nước Pháp đã bị tấn công vì "các giá trị", vì "sở thích tự do", và vì "tự do tín ngưỡng".



"Hôm nay, tôi nói lại điều này một cách rõ ràng: Chúng ta sẽ không nhượng bộ những hành động đó" - Tổng thống nhấn mạnh.



Trưởng công tố viên chống khủng bố Jean Francois Ricard sau đó cho biết nghi phạm là một người đàn ông Tunisia sinh năm 1999, đã đến châu Âu vào ngày 20-9 từ Lampedusa - một hòn đảo của Ý ngoài khơi Tunisia.



Nguồn tin an ninh Tunisia và cảnh sát Pháp đã xác định nghi phạm tên là Brahim Aouissaoui.



Ông Ricard nói trong một cuộc họp báo ở TP Nice rằng người đàn ông đã vào thành phố bằng tàu hỏa vào sáng sớm ngày 29-10 và đến nhà thờ để giết chết người phụ nữ 55 tuổi và chặt đầu một phụ nữ 60 tuổi.



Ông Ricard cho biết trước khi cảnh sát đến, Aouissaoui đã đâm một phụ nữ 44 tuổi và khiến người phụ nữ này tử vong ngay sau đó.

Trong lúc thực hiện các hành vi giết người, hắn ta hét lên "Allahu Akbar". Sau đó, cảnh sát đến bắn bị thương và không chế người này.



"Chúng tôi tìm thấy trên người kẻ tân công một quyển kinh Koran, hai điện thoại và con dao gây án dài 30 cm. Chúng tôi cũng tìm thấy một chiếc túi do hắn để lại, bên cạnh chiếc túi này là hai con dao không được sử dụng trong vụ tấn công" - ông Ricard nói.



Ông cũng cho biết nghi phạm đang ở bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.



Người phát ngôn phía Tunisia - ông Mohsen Dali, nói với hãng tin Reuters rằng Aouissaoui không bị cảnh sát liệt kê vào danh sách nghi ngờ là chiến binh.



Thị trưởng TP Nice - ông Christian Estrosi cho biết vụ tấn công này tương tự như vụ chặt đầu giáo viên Samuel Paty ở gần Paris vào đầu tháng này. Trước đó, giáo viên này đã sử dụng một phim hoạt hình về Nhà tiên tri Mohammad trong một lớp học công dân.