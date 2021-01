Thượng viện bận rộn ngày cuối cùng nhiệm kỳ ông Trump

Nghị quyết luận tội ông Trump chia rẽ Hạ viện

Trong cuộc biểu quyết nghị quyết luận tội ông Trump hôm 14-1, 10 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu thuận cùng với các đồng nghiệp Dân chủ. Khi lựa chọn quyết định như vậy, các nghị sĩ này đều hiểu rõ những rủi ro chính trị sẽ đối mặt như bị mất phiếu ủng hộ từ cử tri và mất tín nhiệm trong nội bộ đảng trong đợt tranh cử tiếp theo.

Đơn cử, một trong những nghị sĩ bỏ phiếu thuận là bà Liz Cheney của bang Wyoming đã bị chính những đồng nghiệp ở Hạ viện chỉ trích kịch liệt và yêu cầu phải từ chức. Chi bộ đảng Cộng hòa ở bang Wyoming cũng ra thông cáo chỉ trích thậm tệ bà Cheney, tuyên bố các chi bộ đảng ở các bang khác cũng rất không đồng tình. Thông báo còn khẳng định việc bà Cheney đồng thuận với đảng Dân chủ trong việc luận tội ông Trump lần thứ hai là hành động đi ngược lại với ý chí của các cử tri đã bầu bà Cheney là người đại diện cho họ tại Hạ viện.

Tuy nhiên, bà Cheney giải thích bà quyết định đồng ý luận tội tổng thống là vì “tiếng nói của lương tâm”. “Tổng thống lẽ ra đã có thể can thiệp mạnh mẽ và ngay lập tức để ngăn chặn bạo lực. Ông ấy đã không làm. Ông ấy đã phản bội lời tuyên thệ khi nhậm chức của mình” - nghị sĩ này khẳng định.

Những nghị sĩ bỏ phiếu thuận còn lại như ông John Katko của bang New York, hay ông Tom Rice của bang South Carolina cũng đã bị các nhóm bảo thủ tại bang họ lên án gay gắt tương tự vì đã có quyết định không phản ánh đúng ý nguyện của cử tri.

“Chúng tôi cho rằng hành động của ông ấy rất thiếu thông tin. Nó sẽ không giúp ích gì cho việc chấm dứt tình trạng chia rẽ đất nước mà sẽ chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề mà thôi” - cử tri bảo thủ Kelly Anderson (65 tuổi) ở New York khẳng định khi trả lời phỏng vấn của The New York Times.