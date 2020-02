Theo tờ South China Morning Post dẫn nguồn từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến 8 giờ tối 9-2, trên toàn thế giới ghi nhận 37.566 ca nhiễm chủng virus Corona mới (2019-nCoV) với 813 người tử vong. Như vậy, so với sáng cùng ngày, số ca tử vong tăng 8 người.



Hiện số ca tử vong bên ngoài Trung Quốc đại lục ở mức ba ca, một ở Hong Kong vào ngày 2-2, một ở Philippines vào ngày 4-2 và một ở Mỹ được xác nhận vào ngày 8-2.



Một nhân viên y tế vận chuyển nhu yếu phẩm trên đường phố Vũ Hán. (Ảnh chụp ngày 9-2). Ảnh: REUTERS

Tại Trung Quốc, các cơ quan y tế cho biết 2.152 bệnh nhân đã được xuất viện sau khi điều trị và cho kết quả âm tính với chủng 2019-nCoV. Con số này giữ nguyên so với sáng cùng ngày.

Trung Quốc đặt tên cho virus Corona chủng mới

Trong họp báo ngày 8-2, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã đặt cho virus Corona chủng mới (2019-nCoV) tên khoa học là Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Được biết đây chỉ là tên gọi tạm thời của chủng virus này. Tên chính thức vẫn đang chờ Ủy ban Quốc tế về Phân loại virus quyết định và sẽ công bố trong vài ngày tới.



Một số tờ báo và hãng tin Trung Quốc cũng đã bắt đầu sử dụng cách gọi NCP cho virus Corona chủng mới như Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu thời báo, China Daily...

Trưởng nhóm kỹ thuật Chương trình khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) - bà Maria Van Kerkhove nhấn mạnh việc đưa ra tên tạm thời cho chủng virus mới là rất quan trọng để tránh cho Trung Quốc bị liên đới với dịch bệnh và bị kỳ thị không đáng có.



Trước đó, bệnh viêm phổi cấp do chủng mới 2019-nCoV gây ra thường được gọi bằng những cái tên như bệnh viêm đường hô hấp cấp tính 2019-nCoV, virus Corona Vũ Hán, hay đơn giản là virus gây viêm phổi từ Trung Quốc.



Tuy nhiên, những tên này không phổ biến bằng cách gọi virus Corona (tên chung cho nhóm virus có hình dạng vương miện) do quá dài hoặc khó đọc.

Địa phương Trung Quốc thưởng tiền cho bệnh nhân tự đến trình báo

Đài CNN ngày 9-2 dẫn thông báo của huyện Phòng thuộc tỉnh Hồ Bắc tuyên bố bất kỳ ai đã lây nhiễm virus Corona tự đến bệnh viện gần nhất trình báo sẽ được trao thưởng khoảng 143 USD (hơn 3 triệu đồng). Chương trình có thời hạn từ ngày 9-2 đến hết ngày 18-2.

Theo CNN, đây là nỗ lực mới nhất nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh ở đây khi con số người bị bệnh nhưng không ra trình báo được ước tính lên đến hàng trăm trường hợp.

Trước đó, TP Thạch Gia Trang đã treo thưởng 286 USD (khoảng 6 triệu đồng) cho bất kỳ ai cung cấp thông tin về người nhiễm bệnh trong cộng đồng đang sinh sống.

Thủ tướng Singapore kêu gọi người dân bình tĩnh chống dịch

Phát biểu hôm 9-2, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định người dân Singapore phải dũng cảm và bình tĩnh nhằm ứng phó với dịch Corona đang diễn biến phức tạp, theo tờ The Straits Times.

"Nỗi sợ có thể gây hại nhiều hơn bản thân dịch virus Corona chủng mới. Sự sợ hãi làm chúng ta hoảng sợ và làm những việc khiến vấn đề tồi tệ hơn, chẳng hạn lan truyền tin đồn trên mạng, tích trữ quá mức khẩu trang hoặc thực phẩm, hoặc đổ lỗi cho một nhóm người nào đó làm bùng phát dịch" - ông Lý cho biết.

Theo ông Lý, Singapore hiện nay đã chuẩn bị tốt hơn trong công tác phòng, chống dịch nhờ vào kinh nghiệm đối với dịch SARS (hội chứng hô hấp cấp tính nặng) giai đoạn năm 2003.

"Singapore đã dự trữ đầy đủ nguồn cung cấp khẩu trang và thiết bị bảo vệ cá nhân, mở rộng và nâng cấp các cơ sở y tế và có nhiều khả năng nghiên cứu tiên tiến hơn để phân tích virus Corona mới. Các bác sĩ và y tá cũng được đào tạo tốt hơn. Chúng ta cũng chuẩn bị tâm lý tốt hơn. Quan trọng nhất là chúng ta đã vượt qua SARS một lần, chúng ta biết rằng chúng ta cũng có thể vượt qua dịch bệnh lần này" - Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh.

Ông Lý cũng lưu ý tỉ lệ tử vong bên ngoài tâm dịch Vũ Hán đến nay chỉ ở mức 0,2%. Trong khi đó, tỉ lệ tử vong trong Trung Quốc đại lục hiện dừng ở con số 2,1%.

Indonesia cấm nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc

Tờ The Jakarta Post ngày 9-2 đưa tin chính phủ Indonesia sẽ sớm ngưng nhập khẩu động vật sống từ Trung Quốc giữa nỗi lo về virus Corona chủng mới.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Agus Suparmanto cho biết nước này đang trong quá trình chuẩn bị quy định ngưng buôn bán động vật sống giữa hai nước. Theo Cơ quan thống kê trung ương Indonesia (BPS), năm ngoái có tổng cộng 19,4 tấn động vật sống nhập từ Trung Quốc vào Malaysia, trị giá 314.295 USD. Trong đó số động vật bò sát như rắn, rùa... chiếm đa số, tới 18,2 tấn.

Ông Agus cũng nhấn mạnh nhà chức trách nước này sẽ tiến hành các đánh giá hàng tháng khi thực hiện lệnh cấm tạm thời cho đến khi chấm dứt. "Nếu tình hình bình thường trở lại, chúng tôi sẽ cho phép nhập khẩu" - bộ trưởng Thương mại nói.

Dù vậy, người Indonesia vẫn còn một nỗi lo khác là các mặt hàng xuất khẩu như dầu cọ, than, giấy... sẽ chịu thiệt hại vì trong khi hầu hết doanh nghiệp Trung Quốc dự kiến quay lại làm việc vào tuần tới, một số nhà máy vẫn sẽ đóng cửa để ngăn lây nhiễm 2019-nCoV.

Đại diện WHO Philippines: Virus lây trong cả môi trường lạnh khô và nóng ẩm

Tờ The Manila Bulletin dẫn lời văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Philippines ngày 9-2 đã lên tiếng cảnh báo rằng virus Corona chủng mới (2019-nCoV) có thể sống sót trong cả khí hậu nóng ẩm của các quốc gia nhiệt đới.